Atık toplayıcıya düzenleme yolda

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İstanbul’da pilot olarak başlaması planlanan çalışmaya göre, 18 yaşın üzerindeki atık toplayıcılar, bakanlığın il müdürlüklerine başvurarak aldıkları yazıyla çalışmak istedikleri belediyeye başvuracaklar. Belediye de kendilerine kimlik ve üniforma verecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sokak atık toplayıcılarıyla dün Türk-İş’in düzenlediği iftar programında bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı konuşmada, “Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için, mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz” dedi.

İZİN KARTI ÇIKACAK

İstanbul’dan pilot olarak başlaması öngörülen uygulama çerçevesinde öncelikle belediyeler atık toplayıcıların çalışma esaslarını belirleyecek ve sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması için belediye meclisinde karar alacak. İkinci olarak, bu alanda çalışmak isteyen atık toplayıcılar, bulundukları yerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile başvuracak. İl müdürlükleri bu kişileri kayıt altına alarak sıfır atık bilgi sistemine girişlerini yapacak. Buradan aldıkları yazıyla faaliyet gösterecekleri ilçe belediyesine giderek, ‘bağımsız toplayıcı izin kartı’ alacaklar ve bu bilgiler ilçe emniyet müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarına bildirilecek. Atık toplayıcıları belediyelerce belirlenecek standartlarda eldiven, iş kıyafetleri, toplayıcı izin kartı verilerek, atık toplamada kullanılan araçlarıyla; belediyeler tarafından belirlenen saatler içinde çalışmaları sağlanacak.

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DEĞERİNDEN ALINACAK

Atık toplayıcılarının topladıkları atıkları teslim edebilecekleri geri kazanılabilir atık aktarma merkezleri belediyeler tarafından yapılacak ya da yaptırılacak. Bu merkezlerin zemini beton veya asfalt olacak. Toplanan atıklar bu merkezlere ya da belediye sınırları içindeki çevre lisanslı atık işleme tesislerine teslim edilecek. Bu atıklar tartılıp, piyasa koşullarına göre atık toplayıcı kişilerden alınacak.Atıkların, izin verilmeyen kişiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanmasına belediyelerce hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Güvenliğin temini için zabıtalar ile emniyet ve jandarma tarafından gerektiğinde belediyelere destek sağlanacak.

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‘İTİBAR KAZANACAĞIZ’

SOKAK Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman konuyla ilgili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Rüyada gibiyiz. Toplumda çok büyük bir itibar elde edeceğiz. Bu işi yapabilmemiz için bize izin, kimlik ve üniforma verilecek. Artık zabıta, polis korkusu olmadan, kaçmadan işimizi yapabileceğiz. Cebimizde kimliğimiz, üzerimizde üniformamız olacak. Sosyal itibarımızı kazanacağız. Türkiye ekonomisine katkımız da zaman içinde yüzde yüz artacak. Biz her bir çöp kutusundaki çöpü 20 kilodan 8 kiloya kadar indirebiliyoruz ki bu belediyelerin çöp toplama maliyetlerinde müthiş bir azalma da sağlıyor. Ayrıca ek gelir elde etmek için akşamları atık toplamaya çıkan memur, esnaf, işçi, emekli ile dilenmek ve de hırsızlık amacıyla bu işe çıkanlar yapamayacak; onlar hemen belli olacak. Çünkü sadece bu işi meslek edinenlere izin verilecek.”

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BİNA VE SİTELERE BEYAZ KUTU

ATIK toplayıcıların sağlığını tehdit eden maske, test kitleri, ilaç gibi evsel tıbbi atıkların bertarafı için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Buna göre her bina ve siteye beyaz kutular yerleştirilerek, atıklar burada toplanıp, ilçe belediyelerinde belirlenecek ortak toplama merkezlerine taşınacak. Halen mesken ve sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar mevcutta sterilizasyon tesislerinde sterile edildikten sonra gömülürken bu yöntemin pahalı ve çevreci olmadığını öngören bakanlık, yakma tesislerini teşvik ederek tıbbi atıkların imha edilmesini sağlayacak.