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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:41,Son Güncelleme:

Atık sularda Kovid-19 taraması yapılacak

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Atık sularda Kovid-19 taraması yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Kovid-19'un su ve atık sulardaki varlığı araştırılacak ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sistemi geliştirilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüsün dağılımına ilişkin detaylı bilgi edinmek ve olası erken uyarı sistemini geliştirmek amacıyla Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı tarafından çalışma yapılacağını ifade etti.

Bu çerçevede, Kovid-19'un su ve atık sulardaki varlığının araştırılması için Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinasyonunda Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlığında, Türkiye çapındaki atık su arıtma tesisleri giriş ve çıkışlarında 24 saatlik kompozit atık su numuneleri alınacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Numune alma çalışmalarına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de katkı sağlayacak. Alınan numunelerin Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında kantitatif PCR (qPCR) analizleri ile Kovid-19 miktar tayinleri yapılacak."

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