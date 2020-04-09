Atık maskelere 72 saat kuralı

Bu atıkların bertarafında ‘72 saat’ kuralı getirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti: “Maske-eldiven atıkları; kurum ve işletmelerin bina giriş-çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra ‘evsel atık’ olarak belediyeye teslim edilecek. Ev ve iş yerlerinde kullanılanlar ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir bölümde bekletildikten sonra ‘evsel atık’ olarak belediyeye teslim edilecek. Sağlık kuruluşlarındakiler de ‘tıbbi atık’ olarak yönetilecek.”