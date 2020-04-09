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Ekonomi
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Atık maskelere 72 saat kuralı

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Atık maskelere 72 saat kuralı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter’dan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertarafına yönelik farklı ülkelerdeki uygulamaları da inceleyerek, yeni tedbirler aldıklarını duyurdu.

Bu atıkların bertarafında ‘72 saat’ kuralı getirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti: “Maske-eldiven atıkları; kurum ve işletmelerin bina giriş-çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra ‘evsel atık’ olarak belediyeye teslim edilecek. Ev ve iş yerlerinde kullanılanlar ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir bölümde bekletildikten sonra ‘evsel atık’ olarak belediyeye teslim edilecek. Sağlık kuruluşlarındakiler de ‘tıbbi atık’ olarak yönetilecek.”

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