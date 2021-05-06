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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alım ilanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında toplam 15 (on beş) adet sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacak.
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