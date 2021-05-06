Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacak.

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