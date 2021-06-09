MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAtatürk Havalimanı uçak hangarında patlama
GeriEkonomi Atatürk Havalimanı uçak hangarında patlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.06.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı uçak hangarında patlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atatürk Havalimanı uçak hangarında patlama

Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak hangarında oksijen kaynağı tüpü ile karışma yaparken patlama yaşandı. Olayda kimse zarar görmezken uçaklara da hasar gelmedi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı hangarında yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Üstün, hangarda oksijen tüpü kaynaklı patlama olduğunu ve can, mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Üstün'ün açıklaması şöyle:

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi