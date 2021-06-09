Atatürk Havalimanı uçak hangarında patlama
Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak hangarında oksijen kaynağı tüpü ile karışma yaparken patlama yaşandı. Olayda kimse zarar görmezken uçaklara da hasar gelmedi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı hangarında yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Üstün, hangarda oksijen tüpü kaynaklı patlama olduğunu ve can, mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.
Üstün'ün açıklaması şöyle:
Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 9, 2021
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