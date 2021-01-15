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Ekonomi
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

Ataşehir Belediyesi'nden 3 yıllığına kiralık daireler

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Ataşehir Belediyesi'nden 3 yıllığına kiralık daireler
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Mülkiyeti Ataşehir Belediyesi'ne ait olan ve Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1D, C2 Blok adresinde bulunan ve özellikleri ilanda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecek.

26.01.2021 günü saat 11:00'da yapılacak ihaleye ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız

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