ATAK-2 ilk kez motor çalıştırdı... TUSAŞ Genel Müdürü detayları açıkladı: Hafta sonuna kadar uçurmaya çalışıyoruz

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Kotil, ANKA-3, Hürjet ve ATAK-2 projelerindeki son durumu anlattı.

İşte Kotil'in açıklamalarından öne çıkanlar...

ANKA-3

6 binden daha fazla mühendisimiz var 6000 teknisyenimiz var. Bu insansız hava uçağımıza gelince, ABD'lilerin gemiden kalkan modeli var. Bize diyorlar ki, şu uçak şuna benziyor diye. THK istekleri, ABD'nin istekleriyle aynı olunca tasarım aynı oluyor. Kuyruk kısmı yok. Aşağıdan radyo dalgası geri gidiyorsa radar bunu görüyor, keskin kenarları kesiyoruz, onun için kuyruğu yok. Diske benziyor. Radyo dalgası geldiğinde başka yere gitsin, geri dönmesin diye.

Türkiye aslında savunmada devrim yaptı. Gerçek devrim. Türk mühimmatları olduğu için, biz tasarladığımız için hemen entegre edebiliyoruz. 1,5 ton bayağı bir ağırlık. Uçağı TUSAŞ yapıyor, attıklarını Roketsan yapıyor, Aselsan aviyonik yapıyor. Aslında ben 80'lerin öğrencisiydim, bu yılların genel müdürüydüm, 80-90'ların mühendisiydim. Büyük şirketler bugünlerde bu yüzyılda, Türkiye Yüzyılı'nda aslında bir şey yapmak çok daha kolay, yazılımları kendimiz yazıyoruz.

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Gözden Kaçmasın HÜRJET gökyüzüyle buluştu Haberi görüntüle

"BU AY İÇİNDE UÇACAK"

ANKA-3 bu ay içinde uçacak. Büyük gayretimiz var, taksi yapıyor. Uçağı emniyetli olduğuna dair kurullardan geçiriyoruz. Pistteki davranışlarını test ediyoruz. Hürkuş'umuz uçtu. Taksi yapa yapa özgüven oluşuyor. Uçabilirliğini imzalamış durumdayız.

HÜRJET

18 Mart sözü vermiştik, bu kadar gecikmeyle Allah nasip etti. Tümüyle tasarımı Türk mühendislerin tasarımı. Kablolarının nasıl konduğunu görseniz. Böyle bir uçağı bu ülke yapınca teknolojik olarak her şeyi yapar hale geliyor. 10 numara bir uçak çıktı. Uçaklar uçtuğu zaman statil uçuş yaptı. 7 yılım burada doluyor. Bizim çocuklar iyi. Çok güzel iş çıkarıyorlar, temiz iş çıkarıyorıyorlar. 2025'te envantere girer. İleri eğitim uçağı olarak teslimata başlanacak. 2025'te yurt dışı teslimatları da var. Türk tasarımı, gerisi buralarda yapıldı, emniyetli şekilde uçtu, uçmaya devam edecek. Batılı ülkelerin genelkurmay başkanları geliyorlar, Asya Pasifik'ten de geliyorlar. Biz size verelim, siz üretimi durdurun diyoruz. Dünyada 3 tane var Hürjet klasmanından.

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"BU HAFTA SONUNA KADAR UÇURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Helikopterde bu şirketin en ileri olduğu iş. İlk özgün cihazımız Gökbey'di. İlk uçuşunda ağlamıştık. Atak 2 1,5 ton patlayıcı taşıyor. Ruslar'ın Mİ 28'i var, ABD'lilerin Apache'si var. Bir de bizim var. Biz zekiyiz. Uzak mesafeden angaje olan bir helikopter. Tüm dünya sıraya girecek. 2700 beygirlik motorla, Ukrayna'dan geldi bunlar. 4000 beygirlik güçle paller döndürülüyor. Bu hafta sonuna kadar uçurmaya çalışıyoruz. Helikopteri yerde çalıştırdık, kaçmasın diye yere bağlı.

"GÖKBEY HAVALANDI"

Artık TEI'nin ürettiği motorla Gökbey havalandı. Yüzde 100 yerli değilseniz, milli de değilseniz öz Türk şirketlerinden yola çıkmadıysanız sizi yarı yolda bırakabiliyorlar. Bu ürünleri buraya getirmek için gittik kapıdan aldık. 4 tonu idare edecek rulman var. Bizim helikopterde önemli olan transmissiondur, titreşime sebep olup olmayacağı önemli, titreşim yok. Gökbey'imiz Ankara'dan İstanbul'a direkt uçtu, şehirler arası ilk kez uçtu. Gökbey'i Jandarma'ya ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Kendimiz en sofistike uçakları tasarlayabiliyoruz, imal edebiliyoruz, tasarımları yaptık, kimseye selam durmaya gerek yok, artık yalvarma dönemi bitti.

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Bizim TUSAŞ olarak bir yelpazemiz oluştu. Mühendis ve teknisyen yetiştirdik. Altyapılarımızı tamamladık. 6 helikopterimiz var, Gökbey'in büyüğü 10 tonluk helikopter geliyor. İHA'larımız var. 3 uydumuz var. Biz uçak üreten bir OEM olduk. Biraz boyumuz kısa henüz o kadar büyümedik.