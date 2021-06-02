Asya’nın en iyi üniversiteleri açıklandı

THE Asya’nın En İyi üniversiteleri sıralamasında Sabancı üniversitesi 68’inci sırada, Koç Üniversitesi 73 ve Çankaya üniversitesi 80’inci sırada yer aldı. 30 ülkeden 551 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada 43 Türk üniversitesi yer aldı. Böylelikle Türkiye listede en çok temsil edilen 5’inci ülke oldu. Türkiye’nin yukarısında ise 116 okul ile Japonya, 91 okul ile Çin, 63 okul ile Hindistan ve 47 okul ile Irak yer aldı.

SIRALAMADA GERİLEDİ

Diğer yandan 2020 yılı ile kıyaslandığında Türkiye’deki okulların gerilediği görüldü. Geçtiğimiz yıl açıklanan listede Sabancı Üniversitesi 48, Çankaya Üniversitesi 65 ve Koç Üniversitesi 74’üncü sırada yer almıştı.

EN İYİ 10 ÜNİVERSİTE

Sıralamada, THE Dünya üniversiteleri sıralamasında yer alan üniversiteler arasında öğretim (yüzde 25), araştırma (yüzde 30), alıntı (yüzde 30) , endüstriyel kazanç (yüzde 7.5) ve uluslararası görünüm (yüzde 7.5) başlıklı 5 ayrı kategoride değerlendirilmeler yapıldı. Buna göre listede yer alan ilk 10 üniversite şöyle:

1. Tsinghua Üniversitesi, Çin

2. Pekin Üniversitesi, Çin

3. Ulusal Singapur Üniversitesi, Singapur

4. Hong Kong Üniversitesi, Hong Kong

5. Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur

6. Tokyo Üniversitesi, Japonya

7. Hong Kong Çin Üniversitesi, Hong Kong

8. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hong Kong

9. Ulusal Seul Üniversitesi, Güney Kore

10. Kyoto Üniversitesi, Japonya

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