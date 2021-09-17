Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
18 yıl 7 ay 9 gün sonra Süper Ligde İzmir Derbisi Altay-Göztepe maçında iddaanın favorisi...18 yıl 7 ay 9 gün sonra Süper Lig'de İzmir Derbisi! Altay-Göztepe maçında iddaa'nın favorisi...#İddaa
Mbawana Samatta Fenerbahçeye adeta nazire yaptı Olympiakos maçında...Mbawana Samatta Fenerbahçe'ye adeta nazire yaptı! Olympiakos maçında...#Samatta
Son dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası hafif toparlanma yaşandıSon dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası hafif toparlanma yaşandı#Altın
Trump tarih verdi: ABDnin sonu gelecekTrump tarih verdi: ABD'nin sonu gelecek!#Donald Trump
Dostları Altın Koza’da Hasan Saltık’ı andıDostları Altın Koza’da Hasan Saltık’ı andı#Hasan Saltık
Canan Ergüder yüzde doksan Sadan HanımCanan Ergüder 'yüzde doksan' Sadan Hanım #Canan Ergüder
İstanbul genelinde operasyon Çok sayıda gözaltı...İstanbul genelinde operasyon! Çok sayıda gözaltı...#Operasyon
Türk şirketten ABDye maden yatırımıTürk şirketten ABD'ye maden yatırımı#Maden
Son dakika: Çocuklar için Uzun Kovid araştırmasının sonuçları açıklandıSon dakika: Çocuklar için 'Uzun Kovid' araştırmasının sonuçları açıklandı#Koronavirüs
Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kameraKarar verildi! İstanbul'da 15 bin taksiye kamera#Taksi
HABERLEREkonomi Haberleri

Asya'de koronavirüse karşı iş birliği

#Koronavirüs#İş Birliği#Asean
Asyade koronavirüse karşı iş birliği

Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik toparlanma için iş birliği yapılmasında anlaştı.

Haberin Devamı

Kyodo ajansının haberine göre, çevrim bir araya gelen Japonya ile ASEAN bünyesindeki ekonomi bakanları, salgın ve sonrası döneme dair ikili ilişkileri ele aldı.
Burada konuşan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, "Her bir ülke aynı anda hem vaka seyrini düşük tutmak hem de sosyoekonomik faaliyetleri sürdürmek gibi zor bir görevle karşı karşıya." dedi.

Toplantıda ASEAN ile Japonya, özellikle sanayi üretiminde etkisini gösteren Kovid-19 salgınına karşı ekonomik toparlanma kapsamlı iş birliği yapılmasında mutabakata vardı.

Buna göre, taraflar tedarik zincirlerinin direncinin artırılması, ticaret akışının garanti edilmesi ile dijital teknolojilerin teşvik edilmesi konularında eylem planı uygulayacak.

Kyodo, 10 üyeli ASEAN ile Japonya'nın, 2020'deki ticaret hacminin, önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 düşerek, 204 milyar dolar olarak kayda geçtiğini aktardı.
1967'de Bangkok'da kurulan ve şu an Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası iş birliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

İlgili Haberler:

İstanbul'daki taksilerle ilgili yeni karar! 7/24 kontrol...Penaltı neden tekrarlanmadı? Kural ne diyor? Yıl 2018 ve yine Fenerbahçe...Dünyanın en etkili Türkü! Yol gösterdi... Üç önemli etken
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#İş Birliği#Asean