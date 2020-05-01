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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Asya'da Nikkei endeksi sert düştü

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Asya'da Nikkei endeksi sert düştü
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Tatil dolayısıyla kapalı olan Asya borsalarında sadece Japonya'da Nikkei endeksi işlem görürken, Nikkei endeksi, günü sert satışla tamamladı.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı sonucu ABD endekslerinde yaşanan düşüş, bugün Nikkei endeksinde de satıcılı bir seyre neden oldu. Nikkei endeksi, günü yüzde 2,8 azalışla 19.619 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,09 seviyelerine geriledi. 

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