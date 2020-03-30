MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAsya hisseleri Corona virüs sebebiyle geriledi
GeriEkonomi Asya hisseleri Corona virüs sebebiyle geriledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 30.03.2020 - 09:12,Son Güncelleme:/

Asya hisseleri Corona virüs sebebiyle geriledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asya hisseleri Corona virüs sebebiyle geriledi
Abone Olgoogle-news

Asya hisse senetleri, haftasonu gelişmelerinin salgının kontrol altına alınmasının zaman alacağını göstermesi ile geriledi

Asya hisse senetleri, yatırımcıları haftasonu gerçekleşen gelişmeleri koronavirüsü yenmek için daha uzun bir yol olduğu şeklinde değerlendirmeleri ile birlikte geriledi. Ancak hisseler daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Japonya'da Topix Endeksi Tokto saati ile 13:26'da yüzde 3.2 aşağıdaydı.

S&P 500 endeks vadeli kontratları yüzde 0.2 yükseldi. S&P 500 Endeksi Cuma günü yüzde 3.4 aşağıda kapanmıştı.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.3 geriledi.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1.6 kaybetti.

Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.8 geriledi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 5 yükseldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle