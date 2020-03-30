Asya hisseleri Corona virüs sebebiyle geriledi

Asya hisse senetleri, yatırımcıları haftasonu gerçekleşen gelişmeleri koronavirüsü yenmek için daha uzun bir yol olduğu şeklinde değerlendirmeleri ile birlikte geriledi. Ancak hisseler daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Japonya'da Topix Endeksi Tokto saati ile 13:26'da yüzde 3.2 aşağıdaydı.

S&P 500 endeks vadeli kontratları yüzde 0.2 yükseldi. S&P 500 Endeksi Cuma günü yüzde 3.4 aşağıda kapanmıştı.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.3 geriledi.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1.6 kaybetti.

Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.8 geriledi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 5 yükseldi.