Asya hisse senetleri yükseldi
Asya borsaları haftanın son işlem gününde yükselirken Japonya tatil nedeniyle kapalı
Asya'da hisse senetleri Cuma günkü işlemlerde yükseldi. Offshore yuan 12 yılın en zayıf günlük fiksingine rağmen yükseldi.
Hong Kong'da kazanımlar yüzde 3'e varırken, Avustralya ve Güney Kore'de yüzde 4'e yakın yükselişler kaydedildi.
Avustralya ve Yeni Zelanda doları yükseldi. Japonya Borsası tatil dolayısıyla kapalı.
Endeks Özetleri
Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2.8 yükseldi.
Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.5 arttı.
Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 2 tırmandı.
Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 4.3 arttı.
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