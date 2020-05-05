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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Asya borsaları yükseldi

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Asya borsaları yükseldi
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Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Koronavirüs salgını ve ülkelerin kademeli normale dönüş adımları pay piyasaları fiyatlamalarında temel konular olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın salgınla ilgili Çin'i suçlaması ve gümrük tarifesi artırımlarını tekrar gündeme getirmesi, yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.

Öte yandan dün Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 daralarak 1974'ten bu yana en kötü performansı sergiledi. Negatif veriye karşın bugün Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 23.840 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükselişle 31.919 puanda ve Singapur'da STI endeksi yüzde 0,7 primle 2.581 puanda bulunuyor. Japonya, Çin ve Güney Kore piyasalarında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor. 

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