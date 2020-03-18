Asya borsaları son durum

Asya Borsaları Çarşamba günkü işlemlerde yükseldi. Pekin hisse senetleri% 1'den fazla değer kazandı. CSI300 endeksi sabahın sonunda% 1.6 artışla 3.769.04 puana, Şangay Kompozit Endeksi ise% 1.3 artışla 2.814.70 puana yükseldi.

Artışlar Sidney borsası öncülüğünde yaşanırken, Topix Endeksi de güçlü yükseliş kaydetti.

Japonya'nın Şubat ayında ihracatı beklerin altında azaldı. İhracatta yıllık bazda yüzde 4.2 düşüş beklenirken yüzde 1 düşüş yaşandı.

Endeks Özetleri

* Japonya'nın Topix Endeksi, yüzde 2.7 yükseldi.

*Hong Kong Hang Seng Endeksi, yüzde 0.2 arttı.

*Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 0.6 yükseldi.

*Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 4.8 geriledi.

* SSEC% 1.3, CSI300% 1.6, HSI% 0.1

* FTSE Çin A50 +% 0.9

** Japonya Nikkei endeksi% 1.11 yükseldi.

** Hang Seng endeksi 23.281.59 puana% 0.1, Hong Kong Çin İşletmeler Endeksi ise% 0.1 düşüşle 9.211.64'e yükseldi.

Ancak, Goldman Sachs Salı günü yaptığı açıklamada, Çin ekonomisinin ilk çeyrekte büyük olasılıkla% 9 küçüleceğini ve koronavirüsün normal iş faaliyetlerini nasıl bozduğunun altını çizdi.