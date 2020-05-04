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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Asya borsaları sert düştü

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Asya borsaları sert düştü
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Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Wuhan kentinden yayılmasına ilişkin misilleme yollarını değerlendirdiklerini, Çin'e yönelik tarifelerin yükseltilmesinin kesinlikle bir seçenek olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da virüsün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürdü.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni hafta sert düşüşle başlarken, Japonya ve Çin piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 5 azalışla 32.048 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 kayıpla 23.685 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 düşüşle 1.895 puanda seyrediyor.

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