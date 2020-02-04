Asya borsaları pozitif seyretti

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısının 20 bin 438'e yükselmesine karşın çözüm arayışlarının sonuç verebileceğine ilişkin beklentilerin artması pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Uzun yeni yıl tatili sonrası dün sert düşüşle başladığı günü yüzde 7,72 azalışla tamamlayan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün gelen tepki alımlarıyla artıya geçti. Endeks, kapanışa yakın yüzde 1,29 yükselerek 2.782,82 puan oldu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, yeni koronavirüsün Çin ve dünya ekonomisine etkisinin endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Çin ekonomisinin global ekonomideki payı büyük. Bu nedenle virüsün etkileri büyük olabilir. Biz gerektirdiği takdirde tereddüt etmeksizin parasal gevşemeye gidebiliriz ama bunun için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Kuroda'nın açıklamalarının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 artışla günü 23.084,59 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 yükselişle 108,8 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,98 primle 40.666,81 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,05 kazançla 26.629,83 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,77 yükselişle 2.157,52 puanda seyrediyor.

Analistler, koronavirüse dair haber akışının zayıflamadığına dikkati çekerek, gelişmelerin gündemde kalmaya devam edeceğini vurguladı.