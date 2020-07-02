Asya borsaları pozitif seyirde

Asya'da endeksler Perşembe günkü işlemlerde ABD'deki aşıya ilişkin gelişmelerin etkisiyle yükseldi.

Hong Kong hisse senetleritatil dönüşü Çin'in ulusal güvenlik yasasının gerilim yaratmasına rağmen güçlü yükseliş kaydetti. Hisse senetleri Avustralya, Çin, Japonya ve Güney Kore'de de arttı.

ABD Temsilciler Meclisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı onayladı. Demokrat vekil Brad Sherman tarafından sunulan tasarıya Demokrat ve Cumhuriyetçi her iki parti üyelerinin de tam destek vermesi dikkati çekti.

Çin yönetiminin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni kontrolü altına alma girişimine sert tepki gösterilen tasarıda, bu politikalarda rolü olan Çinli siyasetçilerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanması isteniyor.