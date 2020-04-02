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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Asya borsaları karışık seyretti

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Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Koronavirüs salgınına dair haber akışının yakından takip edildiği piyasalarda, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, iyimser senaryoda dahi virüsün etkilerinin hazirana kadar sürebileceği yönündeki değerlendirmesi ABD ve Avrupa tarafında borsalara satış getirdi.
Öte yandan, salgının ekonomiye dair ilk etkilerini görmek açısından dün yakından takip edilen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, dünya genelinde ekonomik aktivitenin yavaşlasa da henüz "korkutucu" boyutta olmadığına işaret etti.

Gelişmelerin ardından Asya tarafında bugün karışık bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 artarak 2.780,64 puandan kapandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalarak 17.818,72 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ise 107,2 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,1 düşüşle 28.265,31 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kazançla 23.195,63 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselişle 1.724,86 puanda seyrediyor. 

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