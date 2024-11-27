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Asya borsaları karışık seyirde

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#Asya#Big Para#Abd
Asya borsaları karışık seyirde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 10:15

Asya borsalarında da ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın tarife açıklamalarının yansımaları takip edilirken, karışık bir seyir izleniyor.

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Analistler, Çin'e uygulanacak yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin, Trump'ın seçim kampanyasında dile getirdiği yüzde 60'lık vergi oranına göre düşük kaldığını belirtirken, Çin'in bu adımın olası etkileriyle başa çıkmak için teşvikleri artırabileceğini söyledi.

Öte yandan, Çin'in sanayi şirketlerinin karları ekim ayında iyileşme işaretleri gösterdi ve yıllık bazda düşüş daraldı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, eylül ayında yüzde 27,1'lik düşüş yaşayan sanayi karları, ekimde bir önceki yıla göre sadece yüzde 10 düştü.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 152,2 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 38.112 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.503 puandan kapandı.

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Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla 19.418 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 3.297 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 79.937 puanda bulunuyor.

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#Asya#Big Para#Abd

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