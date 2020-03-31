Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı, hükümetlerin uygulamaya koyduğu tedbirler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları gündemin odağındaki yerini korurken, pay piyasaları dün ABD ve Avrupa'da, bugün de Asya'nın büyük çoğunluğunda pozitif bir seyir izledi.



Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 52'ye yükselerek beklentileri aştı ve ekonomik aktivitede genişlemeye işaret etti. Gelişme sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 artarak 2.750,30 puan oldu.



Japonya'da ise şubatta işsizlik oranı yüzde 2,4 ile beklentiler doğrultusunda açıklanırken, sanayi üretimi beklentisi yüzde 5,3 ile sert düştü. Veriler sonrası Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,88 azalışla 18.917,01 puandan tamamladı, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 değer kazanarak 108,5 seviyelerinde dengelendi.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,40 artışla 29.408,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,31 yükselişle 23.479,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,19 primle 1.754,64 puanda seyrediyor.



