Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Geçen hafta ABD ile Çin arasında artan jeopolitik gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyir izlenen Asya borsalarında, yeni hafta satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Bugün Çin Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,85'te bırakmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 2.965 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 22.437 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 değer kazanarak 106,9 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7 gerileyerek 2.127 puandan tamamlandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 34.954 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.425 puanda seyrediyor.