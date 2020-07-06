Asya borsaları haftaya yükselişle başladı

Asya'da hisse senetleri yeni haftaya artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen devam eden politika desteklerine ağırlık vermeleri ile yükselişle başladı.

Şanghay'da hisse senetleri güçlü hacimli işlemlerde yüzde 3'den daha fazla kazanıma yöneldi.

Tokyo, Hong Kong ve Seul'de de endeks artış kaydederken, Avustralya Borsası yetkililerin Melbourne'da koronavirüsü kontrol altına alma çabaları ile göreceli olarak daha düşük seyretti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya genelinde koronavirüsd vaka sayısının 11.3 milyona yükseldiğini bildirdi.