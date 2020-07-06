MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAsya borsaları haftaya yükselişle başladı
GeriEkonomi Asya borsaları haftaya yükselişle başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 06.07.2020 - 08:23,Son Güncelleme:

Asya borsaları haftaya yükselişle başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asya borsaları haftaya yükselişle başladı
Abone Olgoogle-news

Asya borsaları yeni haftaya Şanghay öncülüğünde artışla başladı.

Asya'da hisse senetleri yeni haftaya artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen devam eden politika desteklerine ağırlık vermeleri ile yükselişle başladı.

Şanghay'da hisse senetleri güçlü hacimli işlemlerde yüzde 3'den daha fazla kazanıma yöneldi. 

Tokyo, Hong Kong ve Seul'de de endeks artış kaydederken, Avustralya Borsası yetkililerin Melbourne'da koronavirüsü kontrol altına alma çabaları ile göreceli olarak daha düşük seyretti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya genelinde koronavirüsd vaka sayısının 11.3 milyona yükseldiğini bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle