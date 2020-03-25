MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAsya borsaları güçlü yükseldi
GeriEkonomi Asya borsaları güçlü yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Asya borsaları güçlü yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asya borsaları güçlü yükseldi
Abone Olgoogle-news

Asya borsalarında, merkez bankaları ve hükümetlerin piyasalara likidite sağlama çabalarının sonuç vermesi ile alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri, swap kanallarının genişletilmesi gibi hamlelerinin ardından sınırsız varlık alımı açıklaması piyasalara başlangıçta beklenen pozitif tepkiyi getirmedi.

Buna karşın Fed'in bu hamlesi, ABD'de yaklaşık 2 trilyon dolarlık mali teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağı haberleri ile birleşince New York borsasının ardından diğer tüm borsalarda hızlı yükseliş yaşandı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın 2015'ten sonra ilk kez gösterge mevduat oranında gelecek günlerde indirime gidebileceği haberleri de piyasalardaki yükselişi destekledi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 2,17 artarak 2.781,59 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 8,04 primle günü 19.546,63 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 111,3 seviyesine çıktı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,47 artışla 27.854,37 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,45 yükselişle 23.445,37 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,89 primle 1.704,76 puanda seyrediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle