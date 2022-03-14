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Asus, Rus pazarından çıkmayı planlıyor

#Asus#Rusya#Ukrayna
Asus, Rus pazarından çıkmayı planlıyor

Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei Hua, Tayvan'ın en büyük bilgisayar üreticisi Asus'un Rus pazarından ayrılma kararını uygulayabileceğini vurguladı.

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı alıyor. Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei Hua yaptığı açıklamada, Tayvan’ın en büyük bilgisayar üreticisi olan Asus firmasının Ukrayna’dan gelen talepler üzerine Rus pazarından çıkmayı ve personelini Rusya'dan tahliye etmeyi gözden geçireceğini söyledi.

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Meclis toplantısında konuşan Hua, kendisinin bu kararı alacak kişi olmadığını, fakat Asus firmasının Ukrayna’da yaşanan krizin tırmanması ile birlikte üzerinde konuşulan bu kararı uygulayabileceğini vurguladı.

DÜNYA İHRACATI İÇERİSİNDEKİ YÜZDE 5’LİK KISMINI OLUŞTURUYOR

Pazar araştırmacılarının tahminlerine göre geçtiğimiz yıl Rusya’da satılan Asus dizüstü bilgisayarlar, firmanın dünya ihracatı içerisindeki yüzde 5’lik kısmını oluştururken, konuyla ilgili Asus’tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Ukrayna Dijital Transformasyon Bakanı Mykhailo Fedorov, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Asus firmasından Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını sonlandıracağı güne kadar Rus pazarındaki faaliyetlerini durdurmasını talep etmişti. Federov ayrıca, Asus’un Başkanı Jonney Shih’in de adının geçtiği paylaşımda Rusya’ya teknik hizmet dâhil olmak üzere bilgisayar parçalarının da verilmemesi gerektiğini belirtmişti.

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