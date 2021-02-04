Astor 200 milyon TL yeni yatırım ile dünya lideri olma yolunda ilerliyor

2017’de son teknoloji ile Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesinde 100 dönüm arazi üzerine kurulmuş fabrikasında üretimlerine devam eden firma, aynı yıl ilk defa orta gerilim anahtarlama ürünleri imalat ve satışına başladı. 2018 yılında 400 kV gerilim seviyesinde 125 MVA güç transformatörü ve 250 MVA güçte oto transformatör üreterek, yurt dışında gerçekleştirilen kısa devre mekanik dayanım testlerini başarı ile tamamladı.

Ar-Ge ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam eden ASTOR, bugün 72 ÜLKEYE ihracat tecrübesi olan, 1000’in üzerinde çalışanı ile sektörünün lideri oldu. Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” arasında 54. sırada yerini alan ASTOR, aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2019 yılı verilerine göre Türkiye’nin en büyük 215. büyük sanayi kuruluşu olarak büyük bir başarıya imza attı.

2020 yılı pandemiye rağmen firma açısından büyük başarıların imza atıldığı bir yıl oldu. Bu yıl içinde Tübitak tarafından desteklenen Ar-Ge projesi ile 800 kV gerilim, 500 MVA Güç seviyesinde güç transformatörü imalatını tamamlayarak önemli bir başarıya imza atıldı.

Astor imali 170 kV gerilim seviyesinde ilk defa yerli yüksek gerilim kesici tip testlerini, uluslararası akredite laboratuvarlarda 2020 yılında başarıyla tamamlayarak, ülkemize ilk yerli alternatif yüksek gerilim kesicisi sağlayan bir tedarikçi oldu.

Pandeminin ağır koşullarına rağmen 420 kV 320 MVA büyük güç transformatörü, 4 ay gibi kısa bir sürede imal edilerek devreye alındı. TEİAŞ tarafından 2020 yılında yapılan ihalelerde güç transformatörü ve kesici ihalelerinde 1 milyar TL’ye yaklaşan toplam miktarda ihale alındı. Yine bu yıl içinde yeni fabrika yapımına başlanarak önemli bir kritik sürece girildi. 2020 yılı kesin olmayan ciro rakamlarına göre firma 2019 yılına göre çok önemli bir artış kaydederek ülkemizin ilk 500 sanayi kuruluşları içinde yerini yukarıya doğru revize edeceğini gösterdi.

Astor global trendler ışığında, teknoloji ve yazılım gelişmelerini sürekli takip eden, zamanında doğru ve hızlı yatırımlar yapan, çevreye duyarlı üretimleri ile sürekli gelişen, çevre ve kalite bilincini en ön planda tutan bir firmadır. Eylül 2019’da aylık mahsuplaşma yönetmeliği kapsamında TEDAŞ geçici kabullerini tamamlayarak devreye aldığı 3.3 MW kurulu güce sahip Çatı Güneş Enerji Sistemi (GES) ile yıllık elektrik ihtiyacının tamamına yakınını GES sisteminden karşılamakta, bu sayede üretimlerinde kullandığı tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağından karşılayarak, çevreci üretimlerine devam etmekte.

PANDEMİYE RAĞMEN YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük transformatör üretim fabrikası Astor ulusal ve uluslararası pandemi etkilerine rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2021 yılı ilk çeyreğinde 100.000m2 yerleşkesine ek olarak hemen yanında bulunan 40.000m2 arazi üzerinde yeni fabrika inşaatını tamamlamayı hedefliyor. Astor 200 milyon TL olarak planlanan yatırım ile transformatör mekanik konstrüksiyon ihtiyaçlarının tamamını kendi imkanları ile karşılamış olacak. Ayrıca yeni yatırımı sırasında firma üretim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla son teknoloji sistemleri üretim süreçlerine dahil ederek yeni üretim hatları kuracak. Bu kapsamda sürekli iyileştirme felsefesi ile yoluna devam eden firma 2021 yılında da aynı hızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekte.

www.astoras.com.tr

https://www.youtube.com/watch?v=mKm9D_pCNcU&t=83s

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