Astım hastası girişimci icat çıkardı

Geçtiğimiz günlerde hava kalitesini ölçen bir cihaz kamuoyuna tanıtıldı. Türk Mühendis Barış Can Üstündağ ve ortaklarının kurdukları ‘Inovatink’ adlı firma Türkiye’nin ilk yerli ve milli hava kirliliği ölçüm cihazı Airqoon’u üretti. Üç yıllık bir çalışmanın sonucu olan Airqoon, hava kirliliğini ölçerek bilgilendiriyor. Kolay kurulumu ve maliyet avatanjıyla yerel yönetimlerin ilgisini çeken cihazın ortaya çıkış hikayesi oldukça ilginç. Inovatink Kurucu Ortağı ve Ar-Ge Sorumlusu Mekatronik Yüksek Mühendisi Barış Can Üstündağ, çocukluktan bu yana hayatını zorlaştıran hastalığından yola çıkarak bu ürünü geliştirdiğini söylüyor.

TOPLUMSAL FAYDA

İnovatink şirketini 2013 yılında kurduklarını, Airqoon fikrinin temellerinin ise 2018’da atıldığını belirten Barış Can Üstündağ, süreci şöyle anlatıyor: “Küçüklükten bu yana alerjiye bağlı astım bronşitim var. Ayrıca toz alerjim de cabası. Ekip üyelerinden ağabeyim Deniz’in de polene alerjisi var. Alerjik bünyeye sahip ağabey kardeş olduğumuz için havadaki mevsimsel değişiklikler hep dikkatimizi çekmişti. Yaptığımız uzun araştırma ve çalışmalar sonrasında da Airqoon’u ürettik. Başladığımız işlerde teknolojiyi kullanarak toplumsal fayda sağlamak her zaman ilk odağımız oldu. Bu faydayı sağlarken de sağlıklı bir iş modeline oturtarak yapmak işin sürdürülebilirliğini korumaya özen gösteriyoruz. Airqoon bir hiperlokal hava kirliliği ölçüm sistemi. Dünya’da yaygın kullanılmaya başlanan, eski nesil yüksek maliyetli ölçüm yöntemlerine alternatif olarak ortaya çıktı.”

Cihaz enerjisini güneşten alarak çalışıyor ve ölçümlerini düzenli olarak bulut ortamına aktarıyor. Bu ölçümler bulutta analiz edilerek haritalara, grafiklere aktarılarak günlük haftalık raporlar alınabiliyor. Ayrıca bu veri, modellenerek ileriye dönük tahminler de yapılabiliyor. Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Airqoon benzeri cihazlar olduğunu belirten Üstündağ, emsalleriyle karşılaştırdığımızda maliyet ve kalite bakımından avantajlı durumda olduklarına da dikkat çekiyor. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kamu ve özel sektörden kuruluşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Üstündağ, “Ölçümlerimizi ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştiriyoruz ama önümüzdeki aylarda hem yurtiçinde hem de yurt dışında farklı şehirlerde kurulumlarımız olacak” diyor.

4 KAT BÜYÜME BEKLİYOR

2020 yılı başı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Fatih Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Üstündağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve üniversitelerle de ortak çalışmalar planladıklarını ifade ediyor. Barış Can Üstündağ, “Sadece ölçüm cihazlarını satmıyoruz, aynı zamanda bu ölçümlerin takip edildiği, analizlerin incelendiği bir panel hizmeti de veriyoruz. Buradan istenildiği şekilde raporlamalar ve sıkıntılı durumlar ile alakalı alarmlar konabiliyor. Gelir modelimiz sadece ürün satışı değil aynı zamanda yıllık yazılım servisi de içeriyor” diye konuşuyor. Airqoon’a 1 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Üstündağ Inovatink’in cirosunu 2020’de 4’e katlamayı planladıklarını da ekliyor.

GİRİŞİMCİLERE YOL GÖSTEREN TAVSİYELER

- Her şeyden önce muhasebenizi bilin ve finansallarınızı doğru hesaplayın.

- Düşündüğünüz çözümün yerelde pazarı olmaması çözümün kötü olduğu anlamına gelmiyor, pazarı olan yeri bulun ve orada ticaretinizi yapmaya çalışın.

- ‘Think global, act local’ (Küresel düşün, yerel davran) bakış açısı işe yarıyor.

FİYAT AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Geliştirdikleri cihazın avantajlarına dikkat çeken Üstündağ “Geleneksel ölçüm cihazları, konteyner boyutunda olanlar ve dünyada sıklıkla kullanılan istasyonlar 100-120 bin Euro’ya mal edilebiliyor. Airqoon yeni nesil uygun maliyetli ve düşük güç tüketen kategoriye giriyor, bu da globalde 13 bin Euro’nun altındaki cihazlara deniyor. Biz ürünümüzü 2.500 dolara piyasaya sunduk. Bu sayede globaldeki rakiplerimize göre bir fiyat avantajımız var. Muadilleri ise 4-7 bin Euro bandında” ifadelerini kullandı.