Asrın felaketinin izleri ortadan kaldırılıyor... Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesine lojistik destek sağlandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6 Şubat depremlerine yönelik faaliyetleri kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede karayollarından demir yollarına, hava yollarından, haberleşme altyapısına kadar altyapı konusunda bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremlerin ardından bakanlık olarak afet bölgesinde ulaşım altyapısından haberleşmeye kadar çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurumların misafirhanelerini, şantiyelerini ve trenlerini depremzedelerin kullanımına açtıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, konteyner ve çadır desteği konusunda da çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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“1232 KİLOMETRELİK HAT ACİL KULLANIM VE DEPREM YARDIM TRENLERİ İÇİN İŞLETMECİLİĞE AÇILDI”

Depremin etkilediği 11 ildeki 1275 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının depremden zarar gördüğünü hatırlatan Uraloğlu, "Depremden hemen sonrasında ekiplerce ilk kontroller yapılarak, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatların uygunluk durumları tespit edilerek, yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde 1232 kilometrelik hat acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açıldı" ifadesini kullandı.

Depremden etkilenen illerde kısa sürede demir yolu ulaşımının sağlanması için çalışmalarını sürdürerek ilk etapta akaryakıt ve yaşam malzemesi ihtiyaçlarının deprem bölgesine ulaştırılmasında lojistik destek sağladıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, lojistik desteğin sağlanması amacıyla kısıtlı işletmeciliğe açılan hatlardaki deprem öncesindeki işletmecilik şartlarının sağlanması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Deprem nedeniyle bölgede bulunan 1628 demir yolu binasından 246'sının hasar aldığını anlatan Uraloğlu, “Bu binaların yapısal incelenmesi için hizmet alımı yapıldı. Söz konusu işin rapor sonuçları ve saha çalışmaları sonucunda tespit çalışmaları devam ediyor. Malatya Gar sahasında 290 konteynerın bulunduğu alanın düzenlemesi yapıldı, tamamı personelin hizmetine sunuldu. Ayrıca Gölbaşı ve Pazarcık istasyonlarına 1'er konteyner olmak üzere 292 adet konteyner tedarik edildi. İskenderun, Fevzipaşa, Narlı, Osmaniye gar sahalarına ve İslahiye, Nurdağ ile Türkoğlu istasyonlarına gerekli konteynerların tedariği sağlandı” dedi.

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“2 BİN 98 VAGONLA DEPREM BÖLGESİNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLANDI”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Bakanlık koordinasyonunda deprem bölgesinden yaklaşık 80 bin vatandaşın demir yolu ile tahliyesinin sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "2 bin 98 vagonla deprem bölgesine iş makinesi, insani yardım malzemesi, konteyner ve kömür gibi ihtiyaçların lojistik desteği sağlandı. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 264 vagonla 4 bin 565 adet yaşam konteyneri 266 vagonla 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar tuvalet, 5 ısıtma jeneratör vagonu, 24 barınma amaçlı vagon, 30 servis vagonu afet bölgesine gönderildi. Deprem bölgesinde çalışan iş makinası, ambulans gibi araçlara 16 bin 912 litre yakıt verildi. Deprem bölgesinde gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonlarıyla misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin kişiye barınma hizmeti sağlandı. Halen personel servis vagonlarında 30 kişi, misafirhane, sosyal tesislerde 340 kişi olmak üzere 370 kişiye barınma hizmeti veriliyor." diye konuştu.

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“DEPREM BÖLGESİNDE 184 KİLOMETRELİK YOLDA HASAR OLUŞTU”

Uraloğlu, depremlerden etkilenen 11 ilde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 634 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 9 bin 176 kilometre yol ağı bulunduğunu aktararak, "Deprem sonrasında 61 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 184 kilometrelik yolda hasar tespit edildi. Depremin hemen ardından başlatılan ilk onarım çalışmalarıyla yol ağının tamamında ulaşım sağlandı. Bazı yolların yapımı tamamlandı, bazılarında ise ihale işlemleri bitirilerek proje işlemleri kapsamında çalışmalar sürüyor” diye konuştu.

Uraloğlu, Kahramanmaraş ilinde 2 tarihi köprünün ihalesinin yapılarak çalışmalara başlandığı belirterek, "Hatay ilinde 5 tarihi köprünün ihale süreci devam ediyor. Ayrıca muhtelif hizmet tesisleri, bakımevleri ve diğer binaların yeniden yapımı, güçlendirilmesi ve onarımı için yerinde inceleme ve tespit çalışmaları ile depremde hasar gören yollardaki sinyalizasyon, otokorkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenerek trafik güvenliği tedbirlerinin artırılması çalışmaları yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

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“HAVALİMANLARIMIZ DEPREMDE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER GÖRDÜ”

Depremden etkilenen havalimanlarına düzenlenen insani yardım, tahliye amaçlı uçuşların, çoklu koordinasyon yapılarak emniyetli ve en az bekleme süresiyle gerçekleşmesinin sağlandığını anlatan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında depremzedelerin tahliyesinin sağlanması ve depremzedelere yardımcı olunması amacıyla 7/24 hizmet verildiğini vurguladı.

Uraloğlu, AFAD ekiplerince yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine 528 kişilik Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekibinin görevlendirildiğini belirterek, söz konusu ekiplerin 210 depremzedeyi sağ olarak göçük altından çıkardığını bildirdi.

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Deprem bölgesindeki havalimanlarının durumuna ilişkin verdiği bilgide Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Havalimanı tüm uçuşlara hizmet veriyor. Havalimanında deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla 7 milyon 554 bin 830 lira harcama yapıldı. Adıyaman Havalimanı'nda depremde hava trafik kontrol kulesinde hasar oluştuğu tespit edildi. Tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle seyrüsefer hizmetleri mevcut hava trafik kontrol kulesinden verilmeye başlandı. Havalimanımız insani ve yardım amaçlı uçuşlar öncelikli olmak üzere tüm uçuşlara açık hizmet veriyor. Adıyaman Havalimanı'na bu yılın temmuz ayı itibarıyla 9 milyon 585 bin 580 lira harcama gerçekleştirildi."

Bakan Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılan incelemelerde havalimanında operasyonu ve işletme hizmetlerini olumsuz etkileyecek hasar oluşmadığını belirterek, havalimanının faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla 46 bin 383 lira harcama yapıldığını kaydetti.

Deprem sonrası Gaziantep Havalimanı'nda yapılan incelemelerde işletme hizmetlerini olumsuz etkileyecek önemli bir hasar oluşmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Gaziantep Havalimanı'nda 6-7 Şubat'ta insani yardım, VIP, ambulans ve askeri uçuşlara hizmet vermiştir. 8 Şubattan itibaren insani ve yardım amaçlı uçuşlar öncelikli olmak üzere tüm uçuşlara açılmıştır. Söz konusu havalimanına geçen ay itibarıyla 7 milyon 50 bin 953 lira harcama yapıldı."

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda deprem sonrasın çalışmalar yapıldığını anımsatarak, havalimanındaki binaların deprem performans analizi yaptırıldığını ve güçlendirme projeleri hazırlatıldığını dile getirdi.

Hatay Havalimanı pistinde ve yakın civarında meydana gelen deformasyonların belirlenmesi ve yer altı yapıların görüntülenmesi için TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak testler ve çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, "Tüm etüt ve proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip pist, apron ve taksiyollarının yenilenmesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılacak." diye konuştu.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki oluşan hasar sonucu onarım çalışmalarını hızlıca yapıldığını belirterek, havalimanının 6 Şubat itibarıyla hava trafiğine kapatıldığı, 9 Şubattan itibaren ise yalnızca görerek uçuş şartlarda ambulans, insani yardım, VIP ve askeri amaçlı olmak üzere helikopter uçuşlarına açıldığını hatırlattı.

Hatay Havalimanı'nın 12 Şubat'tan itibaren insani yardım, VIP, ambulans ve askeri uçak trafiğine açıldığını dile getiren Uraloğlu, "Seyrüsefer hizmetleri, durum tespit çalışmaları sonrasında mevcut hava trafik kontrol kulesinden verilmeye devam etmiştir. Deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla geçen ay itibarıyla 25 milyon 408 bin 447 lira harcama yapıldı. Ayrıca Kahramanmaraş Malatya, Şanlıurfa GAP ve Elazığ havalimanlarında çalışmalar yapıldı. Bu havalimanlarının da hasarlı olan kesimlerinin onarımı yapılarak ulaşıma açıldı." ifadelerini kullandı.

“DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZIN ÜCRETSİZ TAHLİYELERİNİ SAĞLADIK”

Uraloğlu, depremlerin ardında 6 Şubat-30 Nisan'da yapılan seferlerin ücretsiz yapıldığını ifade ederek, 1 milyon 460 bin 705 gelen yolcu, 1 milyon 597 bin 99 giden yolcu olmak üzere 3 milyon 57 bin 804 yolcunun tahliyesinin yapıldığını vurguladı.

Söz konusu dönemde 15 bin 337 iniş, 15 bin 264 kalkış olmak üzere 30 bin 601 uçak trafiği gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, 22 bin 466,7 ton yük (kargo, insani yardım) taşındığını aktardı.

2023 Haziran sonu itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında yapılan seferlere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanlarından, 55 bin 391 iç hat ve 5 bin 811 dış hat olmak üzere toplam 61 bin 202 uçak trafiği gerçekleşti. 5 milyon 371 bin 354 iç hatta ve 577 bin 621 dış hatta olmak üzere toplam 5 milyon 948 bin 975 yolcuya hizmet verildi. Bu havalimanlarında toplam yük (kargo+posta+bagaj) trafiği 56 bin 494 ton, kargo trafiği ise 6 bin 451 ton olarak gerçekleşti. DEPREM kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla DHMİ tarafından bölgedeki havalimanları için 75 milyon 179 bin 693 lira harcama yapıldı."