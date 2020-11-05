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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in acı günü

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ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in acı günü
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir'in eşi, iş insanı Fatma Oya Özdebir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdebir, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara TOBB ETÜ Hastanesinde tedavi görüyordu.

1950'de İstanbul'da doğan Fatma Oya Özdebir, Üsküdar Türk Kız Kolejinden sonra iktisat fakültesinden mezun oldu. Uzun yıllar sanayicilik yapan Özdebir, Nuriş Elektrik ve Kaynak Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Özdebir'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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