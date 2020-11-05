ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in acı günü

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdebir, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara TOBB ETÜ Hastanesinde tedavi görüyordu.



1950'de İstanbul'da doğan Fatma Oya Özdebir, Üsküdar Türk Kız Kolejinden sonra iktisat fakültesinden mezun oldu. Uzun yıllar sanayicilik yapan Özdebir, Nuriş Elektrik ve Kaynak Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.



Özdebir'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.