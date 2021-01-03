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Ekonomi
Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Askeri ürünlerle 23 ülkeye ihracat

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Askeri ürünlerle 23 ülkeye ihracat
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Toplamda 1.300 kişiye istihdam sağlayan Öztiryakiler, ABD ordusu dahil 23 ülkeye askeri lojistik ürün temin ettiğini açıkladı.

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe ürettiklerinin yüzde 60’ını ihraç ettiklerini dile getiren Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki, “Şirketimiz savunma sanayisinde yaptığı ciddi atılımların karşılığını aldı. Ayrıca endüstriyel mutfak ürünleri özelinde uzun süredir TSK’nın ana tedarikçilerinden olduk. Askeri yaşam üniteleri alanında 2005’ten beri üretim ve ihracat yapıyoruz. Malezya’ya 2009’da 10 adet sahra mutfağı gönderdik. Rus ordusu için Sibirya’da taşınabilir kamp kurduk. Bu projede çamaşırhane, mutfak, duş ve tuvalet ürünleri tasarlayıp ihraç ettik. Bugün ABD ordusu dahil 23 ülkenin askeri lojistik ürünlerini üretip ihraç ediyoruz. Söz konusu ürünler yüzde 100 oranında Türk mühendislerimizin tasarımı ve kendi yerli üretimimizdir. Ayrıca Türkiye’nin ilk yerli hızlı tren projelerinin mutfak ekipmanlarını da temin ettik” diye konuştu.

YENİ FABRİKA YATIRIMI

Şirketin kısa ve orta vadedeki hedeflerinden de bahseden Öztiryaki, “Ürettiğimiz ürünlerle toplamda130 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamı 150’ye çıkarma hedefliyoruz. Salgın sürecinde TL bazında cirolarımızı arttırdık. İşin özünde insanlarda güven sağlamak ve en önemlisi marka olmak var. Japon ortağımız da kendi sektöründe dünyanın en büyük üçüncü şirketi” ifadelerini kullandı. Öztiryaki, şirketin 10 milyon dolar yatırımla yıllık 30 bin adet sanayi tipi buzdolabı üretecek fabrikayı hizmete alacağını belirterek, “Çorlu’daki fabrika 200 kişiye ek istihdam sağlayacak. Endüstriyel buzdolabı sektöründeki varlığımızı pekiştirmeyi ve daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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