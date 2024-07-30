Aşkabat’ta Türkmen gazı görüşülecek

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İMZALAR ANTALYA’DA ATILMIŞTI

Türkiye ile Türkmenistan arasında 1 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda doğalgaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov’un huzurunda atılan imzalarla Türkmenistan’ın zengin doğalgaz kaynaklarının Batı’ya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu. Bu anlaşmalardan yaklaşık beş ay sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkmenistan’a kritik bir ziyaret yapacak. Bayraktar bugün Başkent Aşkabat’ta Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev, Türkmenistan Enerji Bakanı Annageldi Saparov, Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev ile görüşmeler yapacak.

Bayraktar yarın da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından kabul edilecek. Türkmenistan Petrol ve Doğalgazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ile de bir araya gelecek olan Bayraktar, temaslarında Türkmen doğalgazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa’na ulaştırılması konusu başta olmak üzere enerji ve madencilik alanlarında iş birliği fırsatlarını ele alacak.