Asırlık kültürü yaşatan 157 yıllık Türk markası

Osmanlı’dan günümüze kadar gelmeyi başaran sayılı işletmelerden Hafız Mustafa 1864, poğaçanın mucidi tarihi şekerlemeci olarak biliniyor. Bugün 157 yaşında olan markayı 2007’de satın aldıklarında köklü bir geçmişi de aldıklarını belirten Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar; “Türkiye’nin en eski 5 markasından birini almıştık. Eminönü’ndeki mağazada sadece 6 çalışanı olan Hafız Mustafa’nın bilinirliği istediğimiz düzeyde değildi. Markayı ismine yakışır noktaya çıkarmanın ürünlerin kalitesinden geçtiğini bildiğimizden bütün gücümüzü üretime verdik. Önce fason üretimi kaldırdık. Satacağımız ürünü kendimiz üreteceğiz dedik ve büyük bir imalathane kurduk. Türkiye’nin en iyi ustalarını bünyemize kattık. En kaliteli hammaddeleri işinin ehli ustalara teslim ettik. Bütün mamullerimizi organik hale getirdik. Sonrası kendiliğinden çorap söküğü gibi geldi. Bugün sattığımız tüm ürünlerde kalitenin belirleyicisi olduk.” dedi.

DEKORUNDAN TABAĞINA KADAR TARİHLE BAĞINI KOPARMAYAN MAĞAZALAR

Ürünlerin yanı sıra mağaza konseptini de markanın geçmişine sadık kalarak yenilediklerini dile getiren Avni Ongurlar; “Kalitenin yanı sıra marka kimliğini de güçlendiren çalışmalar yaptık. Servis tabağından mağaza dekoruna, çalan müzikten kokuya kadar her şeyi en ince detayına kadar Osmanlı kültürünü örnek alarak planladık. Bunun yanı sıra sosyal medya tanıtımına büyük önem verdik. Güçlü geçmişin altını ürün ve sunum ile doldurduk.” ifadelerini kullandı.

MAKARON, CHEESECAKE YOK BAKLAVA, KAZANDİBİ VAR

Eski İstanbul geleneklerini yaşatan bir tatlıcı olarak her gün 500 çeşit ürün çıkardıklarını belirten Ongurlar, “Baklavalar, sütlü tatlılar, hamur işleri ve geleneksel içeceklerin yanı sıra kültürümüzün en önemli değeri olan lokumun her çeşidini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Makaron ya da cheesecake gibi yabancı tatlıları menümüze koymuyoruz. El işçiliğiyle hazırlanan Osmanlı tatlılarını geleneksel reçetelere bağlı kalarak üretiyoruz. Biz sadece esnaf değiliz, geleneksel lezzetleri yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran kültür elçisiyiz.” şeklinde konuştu.

“KALİTEYİ KORUMAK İÇİN AĞIR VE SAĞLAM ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

Mağazalaşma konusunda aceleci olmadıklarını belirten Ongurlar, gelecek planları hakkında şunları söyledi: “Hızlı şekilde şubeleşme kaygısı taşımıyoruz. Franchise modeliyle hareket etsek çok fazla şubeye ulaşabiliriz ama kaliteyi ve kültürü koruyamayız. Hafız Mustafa 1864, tarihi ve misyonu olan bir marka. Biz ailece markanın tarihine, ağırlığına uygun bir yaşam sürmeye özen gösteriyoruz. Bu sebeple ağır ve sağlam adımlarla yürüyoruz.”

İstanbul’un tarihi noktalarında 12 şubesi bulunan Hafız Mustafa 1864’ün Antalya’da ve Dubai’de de 1’er şubesi var. Müşteri kitlesinin büyük bölümü yabancılardan oluşan marka 2019’da 10 milyondan fazla kişiyi mağazalarında misafir etti.

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