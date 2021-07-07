'Aşı olmayana kısıtlama' fikri hakkında hangi sektör ne düşünüyor?

Aşılar koronavirüse karşı en etkili korunma yöntemi ve Türkiye’de de aşılama son hızla devam ediyor. Ancak çeşitli sebeplerle aşı olmayı kabul etmeyen vatandaşlar da var. Aşı olmayanlara bir takım kısıtlamalar gelebileceği yönündeki haberler medyada yer alırken, sosyal medyanın da en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Peki sektör temsilcileri gündeme gelen bu konu hakkında ne düşünüyor? İşte detaylar…

YEME-İÇME SEKTÖRÜ NE DİYOR?

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl: Ben gündeme gelen bu uygulamanın doğru bir uygulama olacağını düşünüyorum. Bazı ülkeler örneğin Katar, bu uygulamaya geçti. Ancak şu parantezi açmak lazım; eğer kişi mevcut sağlık durumu nedeniyle aşısını yaptıramadıysa, yani alerji ya da bunun gibi başka bir nedenden dolayı aşı olamadıysa bunun ayrımının yapılması lazım.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl

AVM’CİLER NE DİYOR?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş: 'Aşı olmayanları almıyoruz’ demek yanlış bir karar olur. Bu kişinin anayasal haklarına da aykırı. Ancak aşı olanlara pozitif ayrımcılık yapılması yönünde bir karar çıkabilir.

Örneğin AVM'lere herkes HES kodu ile giriyor. Aşı olan vatandaşlardan bu kod talep edilmeyerek kolaylık sağlanabilir. Bunun gibi bir pozitif ayrımcılık yapılabilir ancak 'aşı olmayanları almıyoruz' demek doğru olmaz. Ben açıkçası böyle bir kararın sektör için değil de uluslararası uçuşlar için alınabileceğini düşünüyorum.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş

ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Altaş bayram öncesi hafta AVM'lerin açılış kapanış saatlerinin değişmesi için de talepte bulunduklarını belirterek, "Şu an açılış kapanış saatleri sabah 10.00, akşam 22.00. Bu saatleri hafta içi sabah 10.00 akşam 23.00, hafta sonu da sabah 10.00 akşam 00.00 olacak şekilde değiştirilmesi talebinde bulunduk. Öngörümüz bu talebimizin kabul edilmesi yönünde." açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel

PERAKENDECİLER NE DİYOR?

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Tamamen sağlıkla alakalı olduğu için o açıdan değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Aşı olmamak toplum için risk unsuru taşıyorsa bunu sağlıkçılar değerlendirecek. Aşı karşıtlığı sadece koronavirüs döneminde çıkmadı. Daha önce de aşı karşıtı olanlar vardı.

Şu durum aşikar ki aşı olmadan bu durum sonlanmayacak. Bu korumayı yüzde 80-90 oranında sağlayan da aşılar. Tüm dünyada ve ülkemizde aşılanma programı devam ediyor. 100 milyonlarca insan aşı oldu. Yan etkisi neredeyse yok denecek seviyede. Olası varyant bulaşını insanların keyfine bırakmanın çok da doğru olmadığını düşünüyorum.

OTOBÜSÇÜLER NE DİYOR?

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan: Böyle bir uygulamanın olmaması lazım. Sektör zaten zor bir dönemden geçti. Şu an halihazırda HES kodu ile bilet satışı yapılıyor. Her türlü önlem alınıyor. Sektör olarak böyle bir uygulamaya karşı oluruz. Toplu taşımada, sahillerde, piknik alanlarında insanlar hep bir aradalar. Bunun yanında insanların artık tecrübe sahibi olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlar kendi önlemlerini kendileri alıyor.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç

SİNEMACILAR NE DİYOR?

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç: Konuyu basından öğrendik. Kendi operasyonlarımız açısından zarar göreceğimiz bir durum ancak burada önceliğimiz pandemi. O nedenle böyle bir kararın çıkması durumunda biz de bu kararı destekleriz. Sinema salonları diğer kapalı alanlara göre etkileşimin çok daha sınırlı olduğu bir ortam.

Kapalı alanlar içerisinde en az riskli yerlerden biri. İnsanlar geliyorlar ve iki saat boyunca yerlerinde oturup filmlerini izliyorlar. Birbirleri ile iletişimleri oldukça sınırlı. Bunun yanında koltuk sınırlamamız da devam ediyor. Ancak ifade ettiğim gibi önceliğimiz pandemi ile mücadele ve böyle bir karar alınması durumunda biz de destek veririz. Umarım herkes bir an önce aşısını olur.

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