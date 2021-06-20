‘Aşı olan Türkiye’ye gitsin’ tartışması

Rusya Ulaştırma Bakanlığı Kamu Denetimi Derneği Başkanı İlya Zotov uçuşların açılmasına karşı olmadıklarını ancak hangi Rus vatandaşlarının bu uçaklara yolcu olarak alınmasına yeni düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Rusya iş çevrelerine hitap eden RBC haber ajansına konuşan Zotov, “Rusya’da vaka sayısında ciddi artış kaydedildiği sırada tatil için Türkiye’ye kitlesel çıkışa daha verimli kontrol getirilmeli. Rusya Ulaştırma Bakanlığı’na önerimiz sadece aşısını tamamlamış Rus vatandaşlarına yurtdışına turistik amaçlı çıkış izin verilmesi yönünde. Aksi taktirde Türkiye’nin açılmasıyla salgında daha vahim bir tablo ile karşılaşabiliriz. Rusya’da turistik amaçlı tur paketi, uçak bileti satışı aşı şartına bağlanmalı. Hizmetlerden kimin yararlanabileceği Rus e-devlet sistemi üzerinden denetlenmeli” ifadelerini kullandı.

ŞARTLAR NELER?

Türkiye’ye girişte Rus vatandaşlarından salgınla ilgili aranan şartlaş ise şunlar: “Rusya’dan Türkiye’ye giriş yapacak yolcu hızlı antijen testi ibraz etmesi gerekiyor. İkinci şık yolcunun son 6 ayda Covid-19 geçirmiş ve kanında antikor oluştuğunu gösteren test sonuç belgesiyle giriş yapabilir. Girişe izin veren üçüncü şık kişinin Türkiye’ye gelmeden 14 gün önce iki doz koronavirüs aşısını tamamlamış olduğunu belgeyle kanıtlaması şartı aranıyor.” Rusya’da kimler Türkiye’ye turist olarak gidebilir tartışması kızışırken Rusya’da günlük vaka sayısı dün de rekor kırdı. Yeni vakalarda genelde ‘Delta’ varyantı gözlenirken günlük sayı 17 bin 906 olarak açıklandı.

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