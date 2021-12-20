Asgari ücrette vergi muafiyeti düzenlemesi komisyonda

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren ’Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Teklifin geneli üzerine söz alan muhalefet sözcüleri, düzenlemeye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

CHP’DEN ELEŞTİRİ

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, asgari ücretten gelir vergisini kaldıran 2’nci madde ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bütçeyi kullanma yetkisi veren 7’nci maddenin Anayasaya aykırı düzenlendiğini savundu. Kuşoğlu, "2’nci madde ’vergide adalet’ ilkesiyle ilgili. Daha önce sayın bakan asgari ücretle ilgili açıklama yaparken tüm ücretlilerle ilgili olarak asgari ücret tutarı kadar bir meblağın vergiden muaf olacağını açıklamıştı. Ancak bizim önümüze gelen metinde sadece asgari ücret üzerinden ücret alanların vergiden muaf olacağı söz konusu. Bu, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yine 7’nci madde bütçe hakkıyla ilgili. Bütçe, biliyorsunuz TBMM’ye, millet iradesine verilmiş bir yetki. Bütçe hazırlanır; tek tek, kalem kalem, hangi kurumun, bakanlığın ne kadar geliri olacağı, harcama yapacağı orada belirtilir. Biz bunu istismar ediyoruz. Cumhurbaşkanı’na bu konuda yetki veriyoruz. Bu, bütçe hakkının gasbıdır, bütçe hakkının yok edilmesidir, millet iradesini, TBMM’nin bütçe hakkının ortadan kaldırmasıdır" dedi.

VEKİLLER ARASINDA GERGİNLİK

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da teklifin dayatılarak getirildiğini savundu. CHP ve AK Parti milletvekillerinin birbirlerinin konuşmasını kesmesi üzerine, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz araya girerek, TBMM’deki çalışmaların iç tüzüğe uygun yürütülmesi, bütün milletvekillerinin bir diğerinin sözünü dinleyerek çalışmalara katılması gerektiğine dikkat çekti. Konuşması sırasında CHP’li vekillerin laf atmaya devam etmesi üzerine Yılmaz, "Bu Meclis’in komisyonunu çalıştırmak istemiyorsanız söyleyin. Bu antidemokratik bir davranıştır" dedi.

Cevdet Yılmaz, kanun teklifinin, komisyona gelmeden önce TBMM Başkanlığı’na sunulduğuna dikkat çekerek, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığını dile getirdi ve teklife yönelik itiraz yollarının açık olduğunu bildirdi.