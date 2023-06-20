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Asgari ücrette sona doğru: Üçüncü toplantının saati belli oldu

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#TÜRK-İŞ#Asgari Ücret
Asgari ücrette sona doğru: Üçüncü toplantının saati belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

TEMMUZ ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı yapıldı. TÜRK-İŞ Heyeti adına toplantıya katılan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, “Bir rakam henüz masaya gelmedi” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaklaşık 2.5 saat süreyle yeni ücret artışını tartıştı. Toplantıya TÜRK-İŞ, TİSK ve bakanlık heyetleri katıldı. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ağar, komisyonun bayram öncesinde karar vermesini beklediklerini söyledi. Ağar şöyle devam etti:

BAŞKANLAR BAKANLA BULUŞTU

“Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istiyoruz. Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız.”

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Komisyonun sabah saatlerinde yaptığı toplantının ardından öğleden sonra da TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la görüştü. Görüşme sonrasında bir açıklama yapılmadı.

İKİ YILDIR UYGULANIYOR

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez geçtiğimiz yıl ara zam için toplanmış ve temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete ara artış yapmıştı. Karar oybirliğiyle alınmıştı. Bu yıl da benzeri bir şekilde ara zam görüşmeleri başladı. Görüşmelerin bayramdan önce bitmesi hedefine bağlı olarak, cuma gününe kadar belli bir noktaya gelinmesi amaçlanıyor

‘PERŞEMBEYİ BULMADAN NETİCELENİR’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi’nde dün akşam saatlerinde görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay, “Perşembeyi bulmadan neticeye varacağına inanıyorum. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Yarın (bugün) olma ihtimali yüzde 50. Bakan beyle tekrar konuşalım, yarın (bugün) bir yere varırız” dedi.

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ÜÇÜNCÜ TOPLANTININ SAATİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak.

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#TÜRK-İŞ#Asgari Ücret

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