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Asgari ücrette son dönemece girildi

#Asgari Ücret#Vedat Bilgin#Çalışan
Asgari ücrette son dönemece girildi

Yeni asgari ücret için nefesler tutulmuş durumda. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin işveren örgütü TİSK’ten, “Herkesin refahını koruyacak asgari ücreti önemsiyoruz” açıklaması geldi.

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Asgari ücretteki artışla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz” çıkışının ardından bir açıklama da işverenlerden geldi. Asgari ücreti belirleyen komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, “İşçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor” açıklaması yaptı.

TİSK adına yapılan yazılı açıklamada, başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletmeler ve temsilcileriyle sıkı bir istişare sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Asgari ücretle ilgili olarak hem çalışan hem de işveren bakışını anlamaya yönelik araştırmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz.” 

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#Asgari Ücret#Vedat Bilgin#Çalışan

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