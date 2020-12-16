Asgari ücrette ikinci tur tamamlandı

Online olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Olağanüstü şartlar taşıyan bu dönemde asgari ücret desteğinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde ve özellikle toplu iş sözleşmeli işyerlerinde artarak devam ettirilmesi hayati nitelikte bulunuyor” dedi. Koronavirüs sonrası dönemde işyerlerinin sağlıklı koşullarda çalışması, çalışanların gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için elbirliğiyle çalışmalar yaptıklarını belirten Koç, “Herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışmayla almaya özen gösterdik. Bundan sonra da işbirliği ve diyaloğa dayalı tutumumuz devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÖNEM TAŞIYOR

Koç açıklamasına şöyle devam etti: “Çalışanlarımızın hayat kalitesini arttıran, işletmelerimize değer katan her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Ancak COVID-19 önlemleri nedeniyle hizmetler sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, birçok işletmenin geçici olarak kapanmak veya faaliyetlerini daraltmak zorunda olduğu yadsınamaz bir gerçek. 2021 yılı asgari ücreti belirlenirken, bu işletmelerin durumu ve geleceğinin de dikkate alınması büyük önem taşıyor.”

DENGELİ OLSUN

Yeni dönemde asgari ücret desteğinin yanı sıra vergi ve prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesinin de hem işçilere hem işverenlere nefes aldırıcı bir adım olacağını belirten Akanel Koç, “İstihdamı korumak, ilave istihdam sağlamak, yeni yatırım ortamı oluşturmak ve salgınla zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi daha da önemli hale geldi” diye konuştu.

4. TOPLANTIDA BELİRLENECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı, 22 Aralık’ta işçileri temsil eden Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılacak. Bu toplantıya TÜİK’in de asgari geçim tutarlarıyla ilgili çalışmayı sunması bekleniyor. Yeni asgari ücret ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki 4. toplantıda belirlenecek.