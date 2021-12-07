Asgari ücrette kritik gün! İkinci toplantı saat 14.00'te başlayacak

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Son dönemin en önemli ekonomik gündem maddelerinden biri olan asgari ücrette ikinci görüşme bugün gerçekleştirilecek.

Saat 14.00'te başlaması beklenen toplantıya işçi kesiminin temsilcisi Türk-İş ev sahipliği yapacak. Asgari ücret ile ilgili üçüncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.

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ERDOĞAN: KESİNLİKLE İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ

Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili soruya, "Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi gerek işveren kesimiyle bugün, perşembe bu tür görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler 'bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir' bunları bir görelim." cevabını vermişti.

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İşçi kesimini kesinlikle zora sokmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını, gerek brüt gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki, tabi sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil işveren de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor ve inşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz ve bu kararla beraber de inşallah yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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PROF. DR. ŞENER: ÜÇ TARAFIN DA BU İŞTEN MUTLU AYRILMSI GEREKİYOR

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener asgari ücretle ilgili son gelişmeleri CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Şener şu ifadeleri kullandı:

Veriler netleşmeye başladı. Hepimizin beklentisi enflasyonun üzerinde bir zam yapılması. İşveren kısmını da özellikle hesaba katmak gerekiyor. Olayın 3 tarafı var ve 3 tarafın da bu işten mutlu ayrılması gerekiyor. Benim hesaplarıma göre asgari ücrete zam açısından yüzde 30 altında yüzde 40’ın üzerinde çok olasılık görünmüyor. İşveren üzerindeki yükün de iyi hesaplanması gerekiyor.

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Asgari ücret 4 bin lira olsa işverene maliyeti 6 bin 100 liraya kadar çıkıyor. O nedenle iyi hesaplanmalı. Özellikle vergi kısmında düzenleme yapılmasını, indirime gidilmesini bekliyoruz. Bu indirimlerin gerçekleşmesi halinde asgari ücretliye 4 bin üzerinde bir rakamın geleceğini görebiliriz. Bu ücret diğer ücretleri de etkiliyor. Kamuoyunun beklentisi yüzde 30-45 aralığına sıkışmış durumda. Beklentiler gördüğümüz kadarıyla 3650 ile 4090 lira arasına sıkışmış durumda.

Enflasyon bu şekilde devam ettiği sürece mutlak suretle asgari ücretlinin bu enflasyon artışına ezdirilmemesi için bu aralıkta zamların gelmesi bekleniyor Ama dediğim gibi bu işin 3 tarafı var. İşveren tarafının da mutlaka hesaba katılması gerekir. Önümüzdeki hafta içerisinde kısmet olursa asgari ücret sorununun çözüldüğünü göreceğiz.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş seviyesinde bulunuyor.