Asgari ücretli ailelere konut yolda

Artan inşaat maliyetleri, üretimdeki azalma ve taleple birlikte konut fiyatları her geçen gün yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyetlerindeki artış son bir yılda yüzde 106 olurken, Merkez Bankası yıllık konut fiyat artışının yüzde 150’ye yaklaştığını açıkladı. Gelinen noktada dar ve orta gelirli vatandaş için konut sahibi olmak giderek zorlaşırken, gözler sosyal konut projelerine çevrildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ağustos ayında büyük bir sosyal konut kampanyası başlatacağı duyurulmuştu. Detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak dev sosyal konut projesinde, evlerin asgari ücretli bir çiftin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağı belli oldu.

GEREKLİ İNDİRİM YAPILACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçireceklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacaklarını söyledi. Asgari ücretli bir ailenin alabileceği fiyat ve ödeme koşulları belirleneceğini dile getiren Bakan Kurum, artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda devletin gerekli sübvansiyonları yapacağını ifade etti. Bakan Murat Kurum, “İnşaat, arsa gibi maliyetlerde Cumhurbaşkanımızın onayıyla gerekli indirimleri yaparak, uygun fiyat ve taksit imkanlarıyla projemizi gerçekleştireceğiz. Ağustos ortasında Cumhurbaşkanımız bu projeyi büyük müjdeler ile duyuracak” dedi.

20 YILA VARAN VADE

Hiç evi olmayan ve belirlenecek gelir seviyesini aşmayan kişilerin sosyal konuta başvuru yapacaklarını belirten Kurum, kura çekimi ile evlerin sahiplerini bulacağını dile getirdi. 20 yıla varan vadeler ve uygun ödeme koşulları belirleneceğini söyleyen Kurum, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler için de kota ayrılacağını ifade etti. Sosyal konut projesini yaşayan bir proje olarak kurgulandığını anlatan Kurum, “Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR DENGELENECEK

Kiralar ve konut fiyatlarında yaşanan artışa değinen Bakan Murat Kurum, TOKİ eliyle yapılan sosyal konut projeleri sayesinde arzın artacağını ve fiyatların dengeleneceğini dile getirdi. Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızın artan inşaat maliyetlerinden en az etkilenmesi noktasında piyasaya denge getiren argümanları ortaya koyacağız” dedi.

İL İL TALEP BELİRLENECEK

Proje kapsamında 81 ilde konut üretilirken, en çok merak edilen konulardan biri hangi şehirde kaç konut olacağı. Bu soruya yanıt veren Bakan Kurum, şunları söyledi: “Valiliklere bir yazı göndererek sosyal konut ihtiyaçlarını sorduk. İllerdeki talebe göre konut sayıları belirlenecek. Talep nerede fazla ise orada adet artacak.” İstanbul’da konut üretimi noktasında arsa sorunu yaşandığına değinen Kurum, buna rağmen talebin yüksek olduğu İstanbul’da da projeler geliştirileceğini ekledi.

VATANDAŞ KENDİ EVİNİ YAPACAK

Bakanlığın gündeminde sosyal konutun yanında 2 önemli proje daha var. Bunlardan biri ‘altyapılı arsa satışı’, diğeri de ‘sanayi tesisleri’ inşası. Hazine arazileri uygun ödeme koşulları ile satılacak, vatandaş altyapısı hazır bu alanda evini yapacak. Arsa satışı yoluyla dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmayı hedeflediklerini belirten Bakan Kurum, “Tıpkı konutta olduğu gibi hiç evi olmayan vatandaşlar bu arsalardan alım yapabilecek. Zaten evi olan biri yatırım ya da ikinci ev için bu arsaları alamayacak. Talep çok olursa kura sistemi uygulanacak” dedi. Bir diğer projenin de sanayi tesisleri olacağını belirten Kurum, “Üretimi ve istihdamı arttırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız. TOKİ eliyle hayata geçen bu projelerde kira öder gibi işyeri sahibi olunacak” şeklinde konuştu.