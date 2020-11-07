‘Asgari ücreti uzlaşıyla belirlemek istiyoruz’

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerine katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2021 yılı için uygulanacak asgari ücretin tespiti amacıyla aralık ayı başında çalışmalarımızı başlatacağız. Komisyonda bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum” dedi.

ÖN SIRALARA TAŞIYORUZ

Asgari ücret karşılaştırmalarında dünya ülkeleri arasında Türkiye’nin yerini önlere taşıdıklarını belirten Selçuk, “2002’de net 184 lira olan asgari ücreti 2020 yılı için 2 bin 324 liraya çıkardık. Enflasyondan arındırılmış reel değere bakıldığında net asgari ücreti yüzde 132 oranında artırmış, yani neredeyse bir katlık artış sağlamış bulunmaktayız. Asgari ücret karşılaştırmalarında da dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara doğru taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhalefet vekilleri ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un konuşmasına tepki gösterdi.

ASKIDA İŞÇİ DÖNEMİ

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Diplomatlar çok şey söyler de, hiçbir şey söylemez ya. Sizin sunumunuz da öyle oldu” dedi. Kuşoğlu, istihdam paketi gibi önemli düzenlemelerin getirildiğini ama sosyal taraflarla görüşülmediğini belirterek, “Böyle bir düzenlemeyi taraflarla tartışmanız gerekirdi” dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaoğlu ise, istenilen düzenlemelerin çıkması durumunda “askıda işçi” döneminin başlayacağını belirtti.

İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da, sosyal güvenlik sisteminin yarı yarıya açık verir hale geldiğini belirterek, “Konuşmanızda işsizliğe ilişkin bir analizini göremedik. Burası vatandaşa tek taraflı konuşulan yerlerden biri değil. ‘İşsizlik düştü’ demeniz size kredi kazandırmıyor” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, soruları yanıtlarken de sosyal yardım alanlar arasında hak etmeyenlerin bulunduğunu belirterek, “Örneğin bir tanesinde 85 dönüm arazi, 4 ticari aracı var, ailenin 3 milyon liralık mal varlığı var” dedi.