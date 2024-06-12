Asgari ücrete yılbaşında ne kadar zam gelir? Süreç nasıl işliyor... İşte detaylar

Haberin Devamı

Türkiye'de çalışanların bir kısmı asgari ücret seviyesinde maaş alırken diğer kısmı asgari ücretin üzerinde maaşlara çalışıyor. Asgari ücret en düşük maaş olarak belirlenirken çoğu işletme bunu baz alarak maaşları asgari ücret seviyesinde tutuyor.

Maaşlara yapılacak zamları belirlemede asgari ücrete gelen zam oranı psikolojik olarak etkili oluyor. Asgari ücret dışında maaş alanlara da asgari ücret oranında zam ya da bir miktar altında, üstünde zam yapılıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücrete yapılacak zam için işçi, işveren ve hükümet tarafı masaya oturarak toplantılar gerçekleştiriyor. Görüşmelerin başlaması için tarih belirlenip toplantılarda ülkenin ekonomik durumu, açlık sınırı, fiyatlar, enflasyon, hayat şartları gibi durumlar ele alınıyor. Genelde yapılan 3 toplantı neticesinde asgari ücrete yapılacak zam ve yeni asgari ücret belirleniyor.

Haberin Devamı

YILBAŞINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILIR?

Enflasyonun yıllık yüzde 35-40 aralığına gerileyecek olması beklentisiyle birlikte yılbaşında asgari ücrete maksimum yapılacak zam yüzde 35-40 oranında olması bekleniyor. 17 bin 2 lira maaş alan asgari ücretlilere yüzde 30 zam yapılsa maaşları 22 bin 102 liraya, yüzde 35 zam yapılırsa 22 bin 952 liraya, yüzde 40 zam yapılması halinde maaşlarının 23 bin 802 liraya yükselmesi bekleniyor. Bu maaşlarla 2026 yılı Ocak ayına kadar çalışacak olan asgari ücretliler 2026 yılında da enflasyon tahminlerine göre yüzde 15-20 oranında zam alması bekleniyor. Böylece 2027 Ocak ayına kadar asgari ücretlilerin maaşları ortalama olarak 26 bin 400 lira seviyelerinde gerçekleşebilir.