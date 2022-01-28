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Asgari ücrete vergi istisnası netleşti

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Asgari Ücrete Vergi İstisnası#Örnek
Asgari ücrete vergi istisnası netleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı işletmelerin beklediği asgari ücrete vergi istisnasının nasıl uygulanacağına ilişkin düzenlemeyi netleştirdi.

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Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğe göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, prim, kazanç, ikramiye, huzur hakkı, mesai, döner sermaye ve ek ders ücreti gibi ödemelerle birlikte kümülatif matrah esas alınacak. Bu kapsamda, ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bu istisna bir kez uygulanabilecek. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler de istisnadan yararlanacak. Birden fazla işverende çalışanlarda istisna en yüksek ücrete uygulanacak.

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dün yayımlanan gelir vergisi tebliği ile ücretlerde vergilendirmenin nasıl yapılacağı, asgari ücret istisnası uygulaması örneklerle açıklandı. Bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Böylece net maaş 4 bin 253,40 lira olacak. Asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri GİB tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Tebliğe göre asgari ücretli olarak çalışan Bayan A’nın 2022 yılı için brüt ücreti 5 bin 4 lira. Ücreti dışında aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 lira ödeme alıyor. Bayan A’nın brüt ücreti 6 bin liradan yıllık 72 bin liraya denk geliyor. Sigorta primi 10 bin 800 lira. Bu durumda yıllık matrah 61 bin 200 lira oluyor. Hesaplanan gelir vergisi 10 bin 640 lira. Asgari ücret kümülatif matrah 51 bin 40 lira. Net ücret yıllık 59 bin 77 liraya denk geliyor.

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