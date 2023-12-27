Haberin Devamı

Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.

Asgari ücret artışıyla birlikte birçok kalem ödeme ve ücretlerde değişiklikler yaşandı.

İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları gibi ücretler asgari ücret tutarı kadar arttı.

Gözden Kaçmasın Asgari ücretliler dikkat! Yüz binlerce lira kıdem tazminatı alabilirsiniz Haberi Görüntüle

İşte yeni ücretler...





BRÜT ASGARİ ÜCRET ARTTI

Asgari ücret brüt olarak 20002 liraya yükseldi.

İŞSİZLİK MAAŞI EN DÜŞÜK 7940 LİRA

İşsizlik maaşı en düşük 7940 liraya çıkarken, en yükseği 15 bin 880 lira oldu.

Haberin Devamı

GSS PRİMLERİ DE ARTTI

Genel Sağlık Sigortası primleri aylık 599,44 lira, yıllık ise 7200 liraya yükseldi.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ YÜKSELDİ

İsteğe bağlı sigorta primini en düşük 6399 lira, en yüksek 48 bin 5 lira oldu.

BAĞKUR PRİMİ 7 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Bağ-Kur primi en düşük 6901 lira oldu.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı 4747 liraya çıktı.

ENGELLİ AYLIKLARI YÜKSELDİ

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların maaşı 3912 lira, yüzde 70 ve üzeri olanların maaşı 5685 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 3790 lira oldu.

BES KESİNTİSİ DEĞİŞTİ

Bireysel Emeklilik Kesintisi 600 liraya çıktı.

EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLARIN PRİMLERİ DEĞİŞTİ

Ev hizmetinde çalışanların primleri 10 günden fazla çalışanlar için günlük 250 liraya, 10 günden az çalışanlar için günlük 13,33 liraya, aylık primleri ise 7500 liraya çıktı.

GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEKLERİ ARTTI

Geçici iş görmezlik ödeneği yatarak tedavide günlük 332 lira, ayakta tedavide 444 lira oldu.

DOĞUM, ASKERLİK, AVUKATLIK STAJI, DOKTORA VS... BORÇLANMALARI DEĞİŞTİ

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktra gibi SGK borçlanmaları günlük en düşük 213 liraya, aylık da en düşük 6399 liraya yükseldi. Günlükte en yüksek 1600 lira, aylıkta en yüksek 48 bin 4 lira oldu.

STAJYER MAAŞLARI ARTTI

Haberin Devamı

Stajyer maaşları 5099 liraya çıktı.