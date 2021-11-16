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Asgari ücret zammı ne kadar olmalı? Uzman isim CNN Türk'te açıkladı...

#Asgari Ücret 2022#Sefer Şener#Asgari Ücret Zammı
Asgari ücret zammı ne kadar olmalı Uzman isim CNN Türkte açıkladı...

2021 senesin sonuna yaklaşıp 2022 için geri sayılırken asgari ücrete yapılacak zam oranı beklenmeye başlandı. Konuyla ilgili Prof. Dr. Sefer Şener de CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücret zammı son günlerde milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Adım adım yılın sonuna doğru yaklaşırken yeni senede asgari ücret zam görüşmeleri beklenmeye başlandı. CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Sefer Şener asgari ücrette beklenen zam oranından bahsetti. 

İşte Şener'in açıklamalarından notlar;

Enflasyonla ilgili çok önemli yol alınmıştı. Yüzde 70'den 13-14'e gelinmişti. Son dönemde tüm ülkelerde enflasyon artışı var. En çok etkilenen ücretli çalışanlar. Mutlak süratle sabit gelirlilerin ücretlerini enflasyonun üzerine çıkarılması gerekiyor.

Şu anda enflasyon 19.89, beklenen enflasyon 18.6 civarında. bunlar resmi rakamlar. Enflasyona ezdirilmeyecekse toplumdaki beklenti bu seviyelerin üzerine çıkarılması gerekiyor.

Enflasyon üzerinden zam da korumaz. 2001'den itibaren incelediğimizde enflasyonun üzerinde yüzde 5-7 refah payı eklenmiş. Tüm rakamların ortalaması 5-7 arasında değişiyor.

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Enflasyonun üzerinde etkilerini azaltacak şekilde ilave yapmak gerekiyor. Enflasyon + yüzde 5-7'lik bir zam önerisi... Bununla yapılan düzenlemeler bu şekilde gerçekleşmiş.

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Enflasyonun konut, gıda ile ilgili kısmı 11 puana denk geliyor. Enflasyonun yarıya yakını gıdayla ilgili artışlardan faturalardan ve kiradan geliyor. Asgari ücret enflasyon ezdirilmeyecekse bunlar dikkate alınmalı.

Temennimiz bu oranları da göz ederek yüksek oranlı bir zam yapılması. Yüzde 20'ye yakın enflasyon beklenen de 18.6... Bir defa yüzde 20'nin üzerine çıkılacak görünüyor. Refah payı dediğimiz kısmı hem işveren tarafının hem de işçi sendikasının hem de hükümet tarafının iyi değerlendirmesi gerekiyor.

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Biz rakam telaffuz etmeyelim ama şu açıdan önemli. 13.6 milyon kayıtlı işgücü var. Bunun da yüzde 42,5'u 6-6,5 milyon insan asgari ücretle çalışan kesim var. Bir üst seviyedeki çalışanları da yakın kabul ettiğinizde işçilerin tamamını etkileyecek.

Asgari ücrete yakın olanları da etkileyecek. 10 milyon kişi ne kadar refah payı alacağını merak ediyor. Temennimiz yüksek zam yapılması. Enflasyonun üzerine 5 puan daha ilave yapılmalı. Hatta 5-7 arasında değişiyor.

Sayın Bakanın söylemiş olduğu enflasyon ezdirmeyeceğiz çalışanları büyümeden gelecek refah payını da ekleyeceğiz söylemini bu şekilde değerlendirmek lazım.

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İşverene asgari ücretlinin maliyeti 4203 TL. Biliyorsunuz SGK prim payı, damga, gelir vergisi... Vergilerde indirime gidilsin deniyor... 226 lira vergi ödüyor asgari ücretli. Vergi kısmında da devlet indirim yapacaktır.

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Tamamen vergi kaldırılması da mümkün aslında. Tamamen kaldırma değil ama... 500 TL SGK prim payı... Emekli olununca ikramiye maaş alacaksınız o kısım... 200 liralık kısım vergi. İşçi üzerindeki vergiyi kaldırsak dahi 200-250 gibi bir rakam ediyor. İşverende ise tamamen kaldırsanız sosyal güvenlik sisteminde açık verme ihtimaliniz var.

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Şunu söyleyebiliriz vergilerde azaltım düşünülüyor. İşveren üzerindeki payıyla ilgili....

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#Asgari Ücret 2022#Sefer Şener#Asgari Ücret Zammı

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