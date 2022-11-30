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Programda, net güncel asgari ücret olan 5.500 TL referans alınarak hesaplanan muhtemel asgari ücret zamları tartışıldı. Programda, net güncel asgari ücret olan 5.500 TL referans alınarak hesaplanan muhtemel asgari ücret zamları tartışıldı.

Peki asgari ücret yapılacak olası zam oranlarına göre ne kadar olacak?

Buna göre; eğer asgari ücrete; yüzde 30 zam gelirse olası maaş; 7.150 TL,

yüzde 35 gelirse; 7.425 TL,

yüzde 40 gelirse; 7.700 TL,

yüzde 45 gelirse; 7.975 TL,

yüzde 50 gelirse; 8.250 TL,

yüzde 60 gelirse; 8.800 TL olacak.

Halktaki beklentilere ilişkin konuşan Gazeteci Zafer Şahin ise, "8 bin ile 8.500 TL arasındaki rakamı piyasa satın almış gibi duruyor." dedi.

2022 Ocak ayında gerçekleşen yüzde 50 zamla net 4 bin 253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında yapılan 30'luk zamla birlikte net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKAN BİLGİN VE BAKAN NEBATİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün akşam saatlerinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Toplantıda EYT ve asgari ücret zammı görüşüldüğü bildirildi. Öte yandan asgari ücrete yeni yıl ile birlikte yapılacak zam oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.