Asgari ücret ve AGİ 2020 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi hesaplaması nasıl yapılır?

Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği 2020 asgari ücret zammı, şubat ayı ile beraber araştırılmaya devam ediyor. Net ve brüt asgari ücretin bu yıl ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan tarafından sorgulanıyor. Asgari ücetin yanı sıra, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosuna göre belirlenen AGİ hesaplaması da yoğunlukla araştırılıyor. İşte, 2020 AGİ hesaplaması ve asgari ücret zammına yönelik ayrıntılar...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

2020 YILININ AGİ TABLOSU

Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER Bekar 220,68 TL Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL Evli, eşi çalışan 220,68 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50'si,

• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

• Üçüncü çocuk için %10'u

• Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Asgari geçim indiriminden;

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödeme