‘Asgari ücret’ teşekkürü

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, 2016-2020’de uygulanan asgari ücret desteğinin 2021’de de sağlanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM’de kabul edilerek yasalaştığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “İş dünyamızın beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteği TBMM’de kabul edildi. Destek 2021 yılında devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ederiz.”

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