MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Asgari ücret’ teşekkürü
GeriEkonomi ‘Asgari ücret’ teşekkürü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 20.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Asgari ücret’ teşekkürü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Asgari ücret’ teşekkürü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, 2016-2020’de uygulanan asgari ücret desteğinin 2021’de de sağlanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM’de kabul edilerek yasalaştığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “İş dünyamızın beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteği TBMM’de kabul edildi. Destek 2021 yılında devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ederiz.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi