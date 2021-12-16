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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 maaş zammı ne kadar olacak ve 4. toplantı ne zaman yapılacak? İşte son haberler

#Asgari Ücret#Toplantı Tarihi#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Son dakika haberi.. Asgari ücret 2022 maaş zammı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin pazartesi gününü işaret etmişti ancak pazartesi ve salı günü herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bugün CNN Türk yayınında açıklamalar yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak sorularını yanıtladı. CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun ise bazı teknik düzeyde hesaplamaların devam ettiği bilgisini paylaştı ve bu nedenle henüz bir tarih açıklanmadığını aktardı.

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Son dakika haberi.. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrette gözler son toplantıya çevrildi. Haftanın ilk günü taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken bugün de yeni bir gelişme yaşanmadı. Peki asgari ücret görüşmelerinde son durum ne? CNN Türk muhabiri Gülşen son gelişmeleri aktardı.

“HESAPLAMALAR DEVAM EDİYOR”

Gülşen Çoşkun dördüncü toplantının tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklamanın gelmediğini ifade ederken, “Taraflar şuna dikkat çekiyor. Hesaplama noktasında, bazı teknik düzeyde hesaplamaların devam ettiği vurgusu yapılıyor. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de SGK düzeyinde bazı hesaplamalar sürüyor. Bu nedenle henüz bir tarih açıklanmadığı ifade ediliyor.” dedi.

İşçi kesiminin mevcut ücretin yetersiz olduğunu belirttiğini söyleyen Coşkun, "İşçi kesimi '4 bin liranın altına imza atmayız' diyor. Ve bir taraftan da 'asgari ücretten vergi alınmasın' talepleri var." açıklamasında bulundu.

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3 TOPLANTI GERİDE KALDI

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Türkiye'nin ana gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin olarak 3 toplantı geride bırakıldı. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmezken son toplantıda taraflar kalori hesabına göre ortaya çıkan rakamları belirtti.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini söylemişti.

BAKAN BİLGİN:BAYRAM HAVASI OLUŞTURACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yatığı sunumda, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" demişti.

Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamasında, “Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37’si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası estireceğini belirten Bakan Bilgin, "Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye’nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye’ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim” şeklinde konuşmuştu.

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“TÜİK’İN AÇIKLADIĞI BÜTÜN RAKAMLAR BİZİM İÇİN GEÇERLİDİR”

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Üçüncü toplantının ardından yaptığı açıklamada işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini TİSK olarak tekrar tekrar hatırlattıklarını dile getiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Devletimizin resmi bir kuruluşu var malumunuz. Adı da TÜİK. TÜİK’in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında bizim farklı enflasyon rakamları ve oranları açıklayan kuruluşlar var ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK’tir. Üç konuda mutabakata vardık TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14’ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var. Bizim ilk günden beri söylediğimiz şey, çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada. Herkes hesaplıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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PROF. DR. ŞENER: VERİLECEK DESTEKLER ÖNEMLİ

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sefer Şener de CNN Türk ekranlarında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Çok muhtemeldir ki bu hafta içerisinde net bir tavır ortaya konacak. Her geçen gün yeni gelişmeler oluyor. Türkiye’de çalışanların yüzde 55’i hizmet sektöründe. Yani şunun için asgari ücret önemli. Hem Türkiye’de yüzde 42’lik bir asgari ücretli toplum var hem de hizmet sektöründe asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan bir kesim var. Türkiye’deki işletmelerin çoğu küçük ve orta ölçekli işletmeler. Bu asgari ücret özellikle o kesim üzerindeki yükün de hafifletilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Olaya KOBİ ve esnaf boyutunda da bakmak lazım. Türkiye’de yüzde 30’a yakın kayıt dışı istihdam söz konusu son dönemde. Ama asgari ücretin artması bu kayıt dışılığın artacağı anlamına gelmiyor. Verilecek destekler önemli.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Açıklamalarından Asgari Ücretle İlgili Satırbaşları

Asgari ücret ne kadar olacak ne zaman açıklanacak?

Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır. 

4 BİN TL ÜSTÜ MÜ?

Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. 

Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır. 

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#Asgari Ücret#Toplantı Tarihi#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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