‘Asgari ücret desteği esnaf ve çiftçiyi de kapsasın’

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda asgari ücret desteği verilmesini öngören maddeyle ilgili konuştu. Kalaycı “Asgari ücretteki artış esnafın ve çiftçinin ödediği primleri de artırıyor. Esnaf temsilcimiz de söyledi. Bin 15 lira esnafın primi var. Ona bir destek yok. Aslında bize göre çiftçinin ve esnafın da bu kapsamda desteklenmesi lazım. Yani bin 15 lirayı özellikle küçük esnaf, küçük çiftçinin hakikaten ödemesi çok zor, zaten ödeyemiyor” dedi.



SGK Sigorta Primleri Genel Müdür Vekili Savaş Alıç da, komisyon üyesi vekillere 75 liralık asgari ücret desteğinin kapsamını anlattı. 2019 yılında destekten yararlandırılan sigortalı sayısının 6.7 milyon kişi olduğunu söyleyen Alıç, “Diğer teşvik uygulamalarında olduğu gibi ilave istihdam şartı öngörülmemekle beraber bir önceki yıl Ocak ile Kasım ayları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirdiği en düşük sayıdaki işçi sayısından az olmamak üzere yeni yılda bildirimde bulunması gerekiyor. Yani diyelim ki 2019 yılında Ocak-Kasım ayı ortalaması 100 işçi, 2020 Ocak ayına geldiğimizde 100 işçinin altında bildirimde bulunursa yani 99 işçi bildirimde bulunursa destekten yararlanamıyor ama 100 ve üzerinde işçi bildirimde bulunursa destekten diğer şartların da varlığı halinde yararlanabiliyor” diye konuştu. CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise, işverenlere verilecek 75 liralık desteğin işsizlik fonundan karşılanmaması gerektiğini söyledi.