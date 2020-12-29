Asgari ücret belirlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Yüzde 21.56’lık artış Türk-İş’in muhalefetiyle alınırken, asgari ücretin işverene maliyeti de 4 bin 203 lira olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde fiziki olarak yapıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücretin çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını ifade ettiğine dikkati çeken Bakan Selçuk, toplantı sonrası 2021’de geçerli olacak asgari ücret rakamını şöyle açıkladı:



500 LİRA ARTIŞ

“1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21.56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020’de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak. İşçilerimizin işverenlerimizin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışını sağlamak adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmelerimiz için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz.”



‘FİKİRLERİMİZ KABUL GÖRMEDİ’

Türk-İş heyetine başkanlık yapan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, karara muhalefet ettiklerini açıkladı. Toplantıların başladığı tarihten bu yana taleplerini dile getirdiklerini belinten Nazmi Irgat, bu taleplerin kabul görmediğini belirtti. Türk-İş’in muhalefet şerhinde de, belirlenen rakamın mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını belirlemekten uzak olduğu belirtildi. Muhalefet şerhinde refah artışından bir payın söz konusu olmadığı belirtilerek, “2021 yılındaki muhtemel fiyat artışları da bu rakamda yoktur” ifadeleri kullanıldı.

ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞILDI

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise, 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük küresel krizle karşı karşıya kalındığını belirterek, “Bu durum en başta çalışanlar için zor. İşletmeler ve işverenler için de zor” ifadelerini kullandı. Akkol, “Ne yazık ki salgın kaynaklı sıkıntılar henüz bitmedi dünyada, ülkemizde de devam ediyor. Salgında ikinci dalga sebebiyle hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde işletmeler zor durumda ve faaliyetlerini küçültmek zorunda kaldı. Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi” dedi. konuştu.

NET ÜCRET 2 BİN 825 LİRA 90 KURUŞ

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYANA 3 BİN 13 LİRA

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI 1.420 TL

Belirlenen asgari ücret işsizlik ödeneği başta olmak üzere birçok kalemi etkiliyor. Buna göre 2020 yılında 1168 TL olan işsizlik maaşı, 2021 yılında 1.420 TL’ye yükselecek. Kıdem ve ihbar tazminatı, Genel Sağlık Sigortası Primi, Geçici İş Göremezlik Ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezaları da asgari ücret artışına bağlı olarak artacak.